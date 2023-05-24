【服務質素】楊潤雄：個別事件為旅遊推廣工作蒙污點　將加大內宣提醒待客之道

▲ 文化體育及旅遊局局長楊潤雄（林宇翔攝）

國泰航空有空姐被投訴涉歧視後被炒，立法會議員何敬康關注當局有否和業界保持溝通，推動鼓勵維持良好的服務質素，為旅遊業提供復興的有利條件。

文化體育及旅遊局局長楊潤雄回應指，旅議會和旅監局都有推出課程或措施，提升旅遊界從業員的專業水平，可惜個別事件會影響香港形象，令對外推廣旅遊的工作蒙上污點。

他續指，通關復常後，自由行旅客增多，當局正與旅發局商討，推出對內的大型宣傳活動，提醒市民接待旅客時要尊重、禮貌和有互助精神，強調旅遊業對香港發展很重要，希望大家也特別照顧旅客。

立法會議員黃俊碩關注，當局有何實質方法，改善旅遊業人手不足問題，楊潤雄表示，政府內部正作研究討論，又指要解決的問題涉及不同範疇，當局正就有關方面全力工作，期望短時間內，可舒緩有關壓力。

經民聯議員陸瀚民則關注政府會否協助重現大型實體包山。楊潤雄指出，據其所知，懂得搭建包山的技術人員有限，非政府協助可解決問題，但強調會與主辦單位保持聯絡，期望明年可成功搭建實體包山。

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記者：趙居逸