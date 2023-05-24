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【全民造星V】大熱Nathan發文悼念女友　魏念恩：希望妳在天堂快樂

娛樂 14:35 2023/05/24

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在上周三（5月17日）傳出《全民造星V》大熱門之一的參賽者2號魏念恩（Nathan）的女朋友從高處墮下身亡，因據了解，女死者生前受情緒病困擾，警方列「自殺」處理。

而Nathan的IG把其頭像轉為全黑，就算他在本周一（5月22日）於《全民造星V》表演，他也沒有更新任何帖文。

《全民造星V》大熱門之一魏念恩。

魏念恩悼念女友

沉默一周後，到今日（5月24日）凌晨，Nathan在個人IG以Story借日本樂隊Back Number創作的《眨眼瞬間》憑歌寄意。

此歌其實是2017年日本電影《跨越8年的新娘》的主題曲，該片改編自真人真事，由佐藤健與土屋太鳳主演，講男主角對失憶女友不土離不棄地陪伴，最終二人结婚，歌曲表達對愛人的思念及真誠。

到中午，Nathan再出IG Story寫道：「過了很多天，感恩身邊朋友的關心。妳是我遇過最善良的人，處處做事都為人設想。妳是我遇過最溫柔的人，是身邊所有人的樹窿，是我的避風港。這幾天回憶著與妳的種種事情，我感恩遇到妳。希望妳在天堂快樂，喝妳最愛的咖啡，跳妳最愛的舞，繼續以妳的好在我們心中活著。」

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​​​​​​​寄養家庭成長

據Nathan在《全民造星V》透露身世，他自細在單親家庭長大，因為小時候反叛經常逃學，因此令社工認為Nathan媽媽無能力照顧兒子，於是他由11歲開始在不同寄養家庭生活。

後來到了一間基督教宿舍後對音樂產生興趣，亦開始重拾書本讀書。

自愧未盡兒子責任

雖然他在成長期與媽媽分開生活，但母子感情其實良好。他在節目組回想與媽媽最開心畫面時更淚灑叛場，因為媽媽患上癌症，因此無法帶她去旅行，令Nathan覺得自己未能盡做仔責任。

而他參加《全民造星V》就是希望以音樂治癒與媽媽有相同經歷的人，而他自彈自唱《下一束光》並獲得3盞燈，加入陳蕾與陳健安做導師的紅組。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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