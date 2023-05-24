【罕見現象】孖女出世體型差異大　意外揭母相隔28日受孕

▲ 孖女出世體形差異大，意外揭母相隔28日受孕

雙胞胎大多擁有相似的樣貌和身形，但英國一名女子誕下雙胞胎女兒後卻發現她們的體型有明顯差異，經進一步檢查後，發現兩姊妹居然相隔28天受孕，最後於同一天出生，屬罕見醫學現象。

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綜合外媒報道，居於英國禧福郡萊明斯特的Sophie Small本身與丈夫育有一個兒子，兩人因為希望「追多個」，在2019年至2020年1月期間一直嘗試造人。之後她如願懷孕，但卻出現嚴重的孕吐，於是在懷孕7周時前往產檢進行掃描，結果發現懷上雙胞胎。醫護人員同時亦發現，其中一個胎兒的體型明顯比另一個大，但當下並不清楚原因為何。

直到2020年8月兩個女嬰出生後，醫生發現兩姊妹的體型居然相差35%，才終於意識到是「異期復孕」（Superfetation），為罕見醫學現象。妹妹Holly是懷孕36周出生，而先出生的姐姐Darcy卻只有32周；Holly如今看起來比較高大，兩姊妹體重相差6磅（2.7公斤）。她們相隔28天受孕，因為懷孕週期不同而導致體型出現差別，其實並不是正式的雙胞胎。

Sophie表示，不少人喜歡問她兩姊妹相差幾分鐘才出生：

我會告訴他們Darcy早2分鐘出生，但小4周；而Holly遲2分鐘出生，但大4周。

她又指，雖然Holly和Darcy出生時情況較差，分別有腦性麻痺及胃壁發育不完整的問題，需要頻繁就醫檢查，但她很慶幸自己能夠成為她們的母親，姊妹二人目前亦十分健康。

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責任編輯：羅嘉欣