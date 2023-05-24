  • 26°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 16:17
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【罕見現象】孖女出世體型差異大　意外揭母相隔28日受孕

健康 15:51 2023/05/24

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

孖女出世體形差異大，意外揭母相隔28日受孕

雙胞胎大多擁有相似的樣貌和身形，但英國一名女子誕下雙胞胎女兒後卻發現她們的體型有明顯差異，經進一步檢查後，發現兩姊妹居然相隔28天受孕，最後於同一天出生，屬罕見醫學現象。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】濕熱陰虛人士最易惹蚊　 中醫推介2款茶療有效改善

綜合外媒報道，居於英國禧福郡萊明斯特的Sophie Small本身與丈夫育有一個兒子，兩人因為希望「追多個」，在2019年至2020年1月期間一直嘗試造人。之後她如願懷孕，但卻出現嚴重的孕吐，於是在懷孕7周時前往產檢進行掃描，結果發現懷上雙胞胎。醫護人員同時亦發現，其中一個胎兒的體型明顯比另一個大，但當下並不清楚原因為何。

直到2020年8月兩個女嬰出生後，醫生發現兩姊妹的體型居然相差35%，才終於意識到是「異期復孕」（Superfetation），為罕見醫學現象。妹妹Holly是懷孕36周出生，而先出生的姐姐Darcy卻只有32周；Holly如今看起來比較高大，兩姊妹體重相差6磅（2.7公斤）。她們相隔28天受孕，因為懷孕週期不同而導致體型出現差別，其實並不是正式的雙胞胎。

Sophie表示，不少人喜歡問她兩姊妹相差幾分鐘才出生：

我會告訴他們Darcy早2分鐘出生，但小4周；而Holly遲2分鐘出生，但大4周。

她又指，雖然Holly和Darcy出生時情況較差，分別有腦性麻痺及胃壁發育不完整的問題，需要頻繁就醫檢查，但她很慶幸自己能夠成為她們的母親，姊妹二人目前亦十分健康。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【懷孕奇蹟】24歲媽媽擁雙子宮打破不育斷言　一邊人工一邊自然受孕誕雙胞胎
16:56 2023/05/21
【懷孕奇蹟】24歲媽媽擁雙子宮打破不育斷言　一邊人工一邊自然受孕誕雙胞胎
【奇妙雙胞胎】4歲兒不敵癌魔離世 媽媽再度陀雙胞胎夢見亡兒：來接我回家
19:07 2023/05/15
【奇妙雙胞胎】4歲兒不敵癌魔離世 媽媽再度陀雙胞胎夢見亡兒：來接我回家
【冷凍胚胎】雙胞胎相差12歲胚胎成功解凍　44歲媽媽喜再誕男嬰
09:46 2023/03/07
【冷凍胚胎】雙胞胎相差12歲胚胎成功解凍　44歲媽媽喜再誕男嬰

你可能感興趣

【懷孕奇蹟】24歲媽媽擁雙子宮打破不育斷言　一邊人工一邊自然受孕誕雙胞胎
16:56 2023/05/21
【懷孕奇蹟】24歲媽媽擁雙子宮打破不育斷言　一邊人工一邊自然受孕誕雙胞胎
【奇妙雙胞胎】4歲兒不敵癌魔離世 媽媽再度陀雙胞胎夢見亡兒：來接我回家
19:07 2023/05/15
【奇妙雙胞胎】4歲兒不敵癌魔離世 媽媽再度陀雙胞胎夢見亡兒：來接我回家
【冷凍胚胎】雙胞胎相差12歲胚胎成功解凍　44歲媽媽喜再誕男嬰
09:46 2023/03/07
【冷凍胚胎】雙胞胎相差12歲胚胎成功解凍　44歲媽媽喜再誕男嬰
健康問題 網絡熱話 懷孕 英國

最高瀏覽

資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
15:28 2023/05/23
資深藝人溫裕紅上周離世　終年54歲下月中出殯
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
11:35 2023/05/23
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人
17:01 2023/05/23
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人