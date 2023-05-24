【罕見意外】黃大仙港鐵站乘客攜輪椅搭扶手梯　反車跌倒如「碌齡」

▲ 黃大仙港鐵站乘客攜輪椅搭扶手梯，反車跌倒釀3傷。（Facebook 大青山外星帝國）

黃大仙港鐵站發生罕見意外。有網上片段顯示，在今日（24日）下午，有一名乘客攜輪椅在黃大仙港鐵站乘搭扶手電梯時，懷疑意外失足跌倒，撞倒另外2名乘客。

從網上流傳影片可見，3名乘客一度被困在扶手電梯之上，當中更有人「頭下腳上」，輪椅壓倒在其身上。有途人當即上前按停扶手電梯緊急掣，亦有途人上前協助被困乘客，取走輪椅。

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港鐵表示，今日中午約12時，黃大仙站一條連接大堂至近B出口的扶手電梯停止運作，閉路電視記錄顯示，一名乘客在扶手電梯上懷疑失平衡跌倒，同時令兩名同行乘客跌倒，有其他乘客按動緊急掣。事件中，一名乘客受傷，三人均表示不需送院並自行離開車站。為審慎起見，職員及後圍封該扶手電梯，讓承辦商人員檢查，確認運作正常及安全後，該扶手電梯下午1時50分已恢復服務。



港鐵呼籲乘客如攜帶大型行李，請乘搭升降機。



另外，閉路電視記錄顯示，其中一名乘客使用扶手電梯時，正由同行乘客攙扶，而另一名同行乘客則攜同摺起的輪椅登上扶手電梯。

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記者：黃穎津