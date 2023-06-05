香港人道新力量得主  學以致用回饋社會  喚起大眾關注小眾健康議題   

▲ 剛完成護理學課程的Kayson，希望能運用自己的專業知識和技術，為社會上被忽略的群體解決健康問題。

「要了解弱勢社群的不同需要，設法協助他們改善狀況，這是我們應該要做的事。」「香港人道新力量2022」得獎者周鴻揚（Kayson）一直致力幫助社會上一群被忽略的人士，包括面對嚴重蝨患問題，居於不適切居所的人士、罕見病患者及其家人等，希望透過義務工作協助他們解決生活上的困難，同時喚起社會上更多的關注，結合更多人道力量，以行動作出改變。



基層家庭長大 深切體會受助者需要



Kayson於中學時期已積極參與義務工作，在醫院擔任義工期間，讓他意識到社會上有很多需要別人關心和幫助的人，加上自小於基層家庭長大，令他更能體會到受助者的感受和需要，「醫院就如一個社會縮影，病人的背後隠藏着不少家庭問題、甚至社會問題，做義工時也曾聽過不少病人的遭遇，令我印象深刻，啓發我要為弱勢社群伸出援手。加上自己也是基層出身，從小到大都慶幸能夠得到朋友和師長的扶持，讓我更學懂要利用自己的知識和技能回饋社會。」

▲ 出身基層的Kayson，希望由自己帶動身邊的人一起實踐人道精神，為生活在困苦中的人帶來改變和希望。

與團隊研究真菌 解決蝨患問題



Kayson自小已對科學研究產生興趣，2018年參加了一個名為「香港滅蝨研究行動組」的活動成為創始成員之一，在一次簡報會後，驚覺蝨患問題不止為住在不適切居所的居民帶來肉體上的傷害，更造成嚴重的精神困擾。當時他與同學跟隨大學教授探訪逾50個住在不適切居所的家庭，為他們提供滅蝨指導和教育，更親自參與滅蝨工作。

Kayson表示：「香港仍然有很多沉默無聲的弱勢社群，他們被社會忽略，每天努力地生存着，而不是生活，我不想見到這個狀況繼續發生。」

為了徹底解決蝨患問題，Kayson和團隊進行了種真菌實驗，希望利用這些真菌蠶把床蝨吃掉。研究在亞太區屬於領先研究項目，他希望將來能把技術產業化，透過可持續的方式繼續幫助更多受蝨患困擾的人。

▲ 床蝨問題為不適切居所的住戶帶來很多肉眼看不到的問題，惜一直以來都被忽視，住戶亦欠缺援助。

▲ Kayson希望夠透過研究真菌徹底解決嚴重的床蝨問題。

成立全港首支學術團隊 呼籲關注罕見病問題



除蝨患問題外，Kayson又從大學的罕見病學生義工隊，得知罕見病患者和其家人同樣被社會忽略，於是在大學3年級那年加入義工隊，還成立了全港第一支以罕見病為主題的學術研究團隊，在大學教授的指導下，提供罕見病學術研究和科學化的數據，用作支持未來罕見病的科研發展。

為了引起更多人對罕見病的關注，Kayson又推行了「罕真人圖書計劃」，連同68位大學同學走訪17位罕見病患者，把他們的故事編寫成書，並印發了1萬9千本分發到公立醫院、大學醫學院和中學等，希望透過當中的動人故事，喚起社會大眾多加關注罕見病人面對的種種問題。在整個籌備過程中，Kayson都親力親為，包辦出刊、物流、聯絡等工作，他坦言，整個過程雖然非常辛苦，但幸好最後收到不少讀者的反饋，表示從書本中認識到不少罕見病知識。

現時Kayson依然繼續為罕見病擔任顧問工作外，還計劃與香港罕見病研究團隊舉辦更多活動，加強罕見病在香港的關注度及教育，繼續以身作則實踐人道精神，「雖然我未能憑一己之力改變世界，但我可以由改變自己和身邊的人做起，能夠令別人開心，已經能夠體現人道精神，就如為饑餓的人送上一塊餅乾，已經是一種助人的表現。每個人在社會上都有自己的崗位，而任何崗位都會對社會有所貢獻的，所以只要每個人能夠為有需要的人行多一步，已經可以為他們帶來希望。」

▲ 為喚起更多人關注罕見病人的需求，Kayson和同學出版了一本名為「尋找四葉草──十七位罕見病友的生命故事」的書，讓更多人認識罕見病。

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（特約）