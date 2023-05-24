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【TOPick診症室】荷爾蒙失調身形暴漲狂爆瘡　醫生拆解7大徵兆嚴重致不孕患癌

醫生診症室 17:01 2023/05/24

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方秀儀醫生拆解荷爾蒙失調7大徵兆。

身形暴漲、狂生暗瘡，卻找不到原因？有可能是荷爾蒙失調發出的警號。婦產科專科醫生方秀儀接受《TOPick診症室》訪問時指出，荷爾蒙失調嚴重可致不孕，甚至患癌。為此，她解構荷爾蒙失調7大症狀，並分享平衡荷爾蒙的方法。

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荷爾蒙失調成因

方醫生指出，荷爾蒙失調等同於內分泌失調，內分泌系統負責調節新陳代謝、生長發育、生殖衰老等，當荷爾蒙水平過高或過低，便會引起內分泌失調。而環境、壓力、身體狀況、營養、年齡等因素都會影響內分泌。

生活壓力較大、睡眠不足、長期精神緊張、飲食不均衡、身體過重過輕，都較容易有內分泌失調的問題。

她又指，內分泌失調會對身體造成各方面的影響，就婦科而言，以多囊卵巢綜合症最為常見，患者長期沒有排卵，經期不規律，受雌激素影響，子宮內膜增厚，增加患子宮內膜癌的風險。

多囊卵巢綜合症患者亦有較高風險患上糖尿病，且更容易有高血壓、高血脂、心臟病等問題，因此應定期接受身體檢查。

7大徵兆自我檢測

方醫生提到，女性內分泌失調主要會引起以下7個症狀：

  • 月經失調，包括月經不準、月經遲來、月經量過多或過少、不正常出血等。
  • 體毛多
  • 暗瘡或皮膚變差
  • 潮熱
  • 失眠
  • 情緒不穩
  • 肥胖

她分享，臨床上曾見過有年僅20至30歲的女士因月經失調求診，經超聲波、抽血檢查後，發現荷爾蒙水平過低，並出現更年期的症狀，如潮熱、影響情緒等。

治療及預防方法

對於荷爾蒙失調的病人，醫生一般會處方荷爾蒙，使其月經週期回復正常。如患者出現排卵障礙，但有生育需要，則要採用其他方案刺激排卵，甚至考慮輔助生育技術，例如試管嬰兒（IVF）。

至於如何避免荷爾蒙失調？方醫生提醒女士們應均衡飲食、進行適量運動、作息定時、保持心情愉快，維持正常體重，有助荷爾蒙維持於正常水平。

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記者：沈佩珊

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