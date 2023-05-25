【網絡熱話】封$1700利是出席婚宴 女子穿「常見1穿搭」被趕離場

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近年的婚宴都以簡單為主，而參加婚禮的賓客亦沒有以前般穿得那麼正式或隆重，穿casual wear出席婚宴的人也屢見不鮮。不過，近日一名台灣女網民就在社交平台「匿名公社」發文，指因為穿上牛仔褲出席男同事婚宴，還未吃完第一道菜就被女家家人驅趕離場，她十分生氣表示︰「我是男方親友，你一個女方弟弟管我穿牛仔褲，是住太平洋嗎？」

女網民透過「匿名公社」發文，她說自己活了35年參加逾10次婚宴，也是第一次聽到不能穿牛仔褲去婚宴。她近日出席男同事的婚宴，因穿著牛仔褲，才吃第一道菜就被新娘的弟弟驅趕，

問題是我是男方新郎的同事，新娘的弟弟告訴我，如果我不自己走出去就別怪他拉我離開。

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封了大利是給新人

女網民表示，當晚的婚宴在一間高級餐廳舉行，而她亦很識做，封了6600元新台幣（近1700港元） 利是給一對新人，想不到換來這樣的待遇。她氣炸反問︰「穿著白T搭稍微破洞的牛仔褲怎麼了？」不明白女方親友為何覺得不被尊重，甚至要強拉她出去，幸好最終新郎和他的家人過來擺平事件，她才有得留低︰「看我沒有要動，就伸手要強拉我出去，我堅持不走，直到新郎和他家人過來他們才放手。後面聽到有稍微爭吵但我完全不想去理，新娘也來跟我道歉，但我覺得跟她沒關係。」

最後她都堅持自己沒錯︰

我自認穿著乾淨整潔並沒有失禮在哪裡，而且我是男方親友，你一個女方弟弟管我穿牛仔褲是住太平洋嗎？

▲ 女網民發文指自己因為穿牛仔褲險被趕出婚宴，引來網民熱議。

貼文一出引起網友熱議，紛紛留言「回水」︰「六千還我，直接走人」、「重點是紅包要退回吧？」、「如果他喜帖有註明需著正式服裝，沒穿那是自己問題，如果沒我會把紅包拿回來。」、「就算真的服裝不那麼合宜，比起沒教養趕人走，孰輕孰重」、「真的很想知道是多高級的餐廳不能穿牛仔褲喝喜酒」，更有人懷疑是新娘的弟弟與姐夫不咬弦，伺機搞事︰「會不會是弟弟不滿姐夫，故意鬧場，讓新郎難堪」。

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責任編輯：王明芳