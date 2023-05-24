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【器官捐贈】林定國：正了解市民取消器官捐贈事宜　是否違法「言之尚早」

政治 15:55 2023/05/24

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林定國（右）今日表示，希望了解，市民在沒有登記下，就取消器官捐贈的原因是甚麼。（資料圖片）

近日沒有登記下取消及重複取消器官捐贈的人數上升，特首李家超日前指，會要求警方調查。律政司司長林定國今日指，現階段正了解相關行為的原因。至於相關行為是否觸及法律問題，林定國認為，「言之過早」，未有足夠資料判斷。

林定國今日立法會會見傳媒表示，很希望了解，市民在沒有登記下就取消，或重複取消器官捐贈的原因是甚麼，現階段只是了解的階段。他認為，「究竟行為有否不恰當情況，甚至嚴重至觸及可能法律問題，這刻是言之過早，未有足夠資料讓我們做判斷。」

被問到市民自發悼念六四或拿蠟燭去維園，會否違法，林定國稱不回應假設性問題。他僅重申，在《港區國安法》下，有一件事情是不能夠做，就是煽動顛覆國家政權，《國安法》下有四類清晰罪行。他呼籲市民大眾，「在進行任何活動時候都是保持守法的意識，明白遵守和維護這些國家安全法例的重要性。」

另外，公共圖書館近日有書籍下架，部分涉及政治題材或人物。文化體育及旅遊局局長楊潤雄今日指，當局正就圖書館館藏內容是否涉及違反《國安法》或香港法例，進行審視工作。他強調，如果有人投訴或當局發現某些書籍、或發現涉及犯法、或危害國家安全、或意識不良等，當局會先下架，下架後會詳細審視有關內容，如判斷內容無問題，會重新上架，供公眾借閱。

 

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責任編輯：區綽彥

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