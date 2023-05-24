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【夫妻關係】自嘲垃圾不懂溝通讓妻子死心　港爸二度離婚︰犯了男人會犯的毛病

親子 18:49 2023/05/24

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港爸面對第二度離婚，不禁問自己是否垃圾來的。（「暖男爸爸」劇照）

好的婚姻關係是靠兩人共同努力，良好的溝通及體諒才能一直走下去！有港爸在討論區發文，指自己將會第二度離婚，因為「犯了男人們通常會犯的毛病」，令到妻子死心，港爸不禁問自己「我是否真的垃圾來的？每次的婚姻都離婚收場。」

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該名港爸在親子王國討論區以「用了所有方法，她還說沒有可能再一齊」為題發文，指有兩段婚姻，第一段婚姻因為老婆賭博的問題而分開，與現任妻子相識6年，結婚5年，但亦正計劃離婚，並會承擔照顧4歲女兒的責任，令他感到前路茫茫，「今次我選擇了要個女，今年4歲，但條路要點樣行，日後的日子怎麼過，完全諗唔到，每日淨係諗點樣可以照顧好啲個女，還有內心不斷咁問自己，我是否真的垃圾來的？每次的婚姻都離婚收場。」
  
他在回覆網友的留言是指，妻子說對他死心，不願意去尋求婚姻輔導或一齊去解決問題，說已經忍了他很久，但當我說問題在那時，只答我很久之前已經說過，只是自己沒有留意。港爸直言自己犯了男人通常會犯的錯，

男人通常會犯的毛病，我做晒，唔感謝、唔理會、唔關心個家、太太的感受、照顧孩子的辛勞，以為用錢就可以解決所有嘢，有工人，買太太鍾意的俾佢就是好丈夫，但當中還有好多事忽略了，但當明白了所有嘢都太遲。

他也直言遇到問題時喜歡收埋自己，不會跟太太傾訴，「有段時間也試過好好溝通，但當我遇到不愉快的事（公事或私事）就會開始收埋自己。久而久之又開始循環，太太好累我也知道，但沒有太上心，問題在我到，也同她道歉了，但太遲。」

點擊下圖看網民留言：

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責任編輯︰王明芳

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