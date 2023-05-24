盧寵茂特長是「搶人才」？ 林健鋒大爆醫衞局政助背景

▲ 祁志鴻（左）與林健鋒（右）。

▲ 簡慧敏陪祁志鴻現身立法會。

醫務衞生局局長政治助理祁志鴻本周一履新，趁今日立法會舉行大會，經民聯立法會議員林健鋒，就帶他到俗稱「綠地氈」的議會外，與傳媒見面。記者隨即蜂擁而上，上前互相認識。話說，為何是林健鋒帶他出來呢？

原來，祁志鴻曾擔任林健鋒的議員助理長達10年。祁志鴻說，是林健鋒帶自己入行，更見證自己結婚，並育有3個仔女，大讚前老闆林健鋒好人。林健鋒亦讚他熟悉政府和議會，強調「最緊要幫到大家」。

大家又好奇，醫務衞生局局長盧寵茂到底為何，會選中祁志鴻呢？林健鋒隨即大爆：「佢老婆咪就係醫生囉！」祁志鴻即笑笑口承認，並透露太太曾任職醫院管理局。

同樣是前老闆的議員簡慧敏，亦有陪同祁志鴻現身，對於盧寵茂「搶人才」，她就笑稱自己只能「割愛」，因為對方非常有誠意，她更自豪地說自己議辦是「少林寺」，叫大家想做政助前，不妨先來做一下她的議助。

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