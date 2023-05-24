【氫能車】規管法律最快2025年提交立法會　正研究將現有油站轉型成加氫站

▲ （資料圖片）

政府制定2050年車輛零排放目標，方法之一是兩巴將車隊轉用氫能巴士及電動巴士。署理環境及生態局局長黃淑嫻今日（24日）回覆議員查詢時指，署方期望在2025年向立法會提交相關條例修訂建議，讓氫燃料電池車能在規管下在港使用。另外，署方亦正研究在不同地區設置加氫設施的可行性，包括研究把現有加油站轉型至加氫站，或容許同一站加充多種車用燃料。

立法會議員陳紹雄今日向環境及生態局質詢氫能車推展進度，署理環境及生態局局長黃淑嫻回覆查詢指，署方擬修改現行規管石油氣車輛的《氣體安全條例》以涵蓋氫燃料，有效規管氫燃料電池車、氫燃料供應鏈及氫燃料電池車維修人員及工場的安全。

機電工程署已聘請氫燃料顧問在去年11月底展開相關研究，與不同持份者共同商討及制訂關於氫燃料系統、加氫站和量化風險評估的技術指引、審視氫燃料電池車試驗計劃，並研究未來立法規管氫燃料應用的模式。

政府計劃在今年第三季聘請顧問研究法例修訂的細節及進行營商環境影響評估，並在2024年開展準備工作，期望在2025年向立法會提交條例修訂建議。

氫能源跨部門工作小組正與相關持分者研究，在不同地區設置加氫設施的可行性，包括研究把現有加油站轉型至加氫站，或容許同一站加充多種車用燃料。首個加氫站的試驗將在今年內與氫燃料電池雙層巴士試驗一同啓動。

此外，署方已着手研究如何在鄰近關口區域提供足夠的充電和加氫設施，支援將來跨境物流業採用電動或氫燃料電池貨車。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳梓蔚