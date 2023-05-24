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【荷蘭升學】藥劑學出路佳平均年薪62萬　升學專家分享入讀「神科」秘訣

海外升學 16:05 2023/05/24

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藥劑是荷蘭的熱門行業之一，藥劑學畢業生在該國將獲得不少工作機會。（iStock圖片）

很多香港學生視為「神科」的香港大學藥劑學，在2021/2022年以最佳6科成績（Best 6）計算中，收生分數中位數為38分，比入讀法律系要求更高。同樣提供藥劑學課程的中文大學，以最佳5科的成績計算，收生分數中位數也高達32分。那麼，如果學生的成績不符上述要求，是否就沒有機會入讀藥劑學呢？其實只要放寬眼界，機會就會無限。

荷蘭是歐洲第三大經濟體，除了醫療保健和生物科技行業外，藥劑也是荷蘭的熱門行業之一。藥劑學畢業生都在該國獲得豐富工作機會，畢業後可以選擇在藥房或藥物公司工作，並參與新藥開發計劃。根據2022年數據，荷蘭藥劑師的平均年薪約為72,500歐元（約62萬港元） 。藥劑師在荷蘭備受尊重，荷蘭的醫療保健系統亦被譽為世界上最好之一。

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DSE每科4分以上

相較於香港的藥劑學，荷蘭藥劑學士學位的入學要求相對較低，香港學生只需在DSE中每科獲得至少4分，並獲得6.5分以上的IELTS成績，即有機會入讀。對於有意前往荷蘭修讀藥劑學的學生，我建議他們從中四開始，將生物、化學和數學作為選修科目，因為這些科目是荷蘭藥劑學位的必修科目。

由於荷蘭大學一般採取「先到先得」的取錄機制，如果香港學生有意入讀荷蘭藥劑學士課程，最好由中四或中五開始部署，我們過去就曾協助不少香港學生，在申請大學入學時，第一時間先「霸好位」，並為他們準備申請材料，成功協助他們入讀心目中的理想大學科目。

撰文 : 司徒詠怡 升學移民專家、Aura Global創辦人

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