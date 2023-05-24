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【殺校潮】教育局職員被指勸家長勿報收生不足邊緣學校　蔡若蓮否認干預家長選擇

社會 15:59 2023/05/24

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教育局前線職員被指曾勸家長勿報「處於收生不足邊緣」的學校。（資料圖片）

隨著學生人口下跌，2023/24學年共有5間小學不獲批資助小一班級，陷入「殺校」危機，縮班潮亦影響不少學校。對於有投訴指，教育局職員勸諭家長不要為子女報讀正處於收生不足邊緣的中學或小學，教育局局長蔡若蓮今日（24日）表示，教育局會按機制分配學位，否認有職員干預家長選擇、作出任何「不要報讀」的勸諭，至於受學校停辦資助小一影響的準小一學生，絕大部分已獲安排其他學校學位或參加統一派位。

立法會議員鄧飛透過書面質詢提到，鑑於有學校前線人員投訴，有教育局分區辦事處職員勸諭家長不要為子女報讀正處於收生不足邊緣的中學或小學，導致這些學校因「真正收生不足」而被殺校，問及局方職員作出此類勸諭的原因為何。

蔡若蓮書面答覆時表示，教育局會按機制為適齡及符合資格的香港兒童分配小一及中一學位，教育局前線人員「絕對不會干預家長選擇」，亦不會向家長作出任何「不要報讀」的勸諭；至於其他級別學位安排，即插班生安排，當教育局區域教育服務處職員接獲家長有關查詢時，局方職員會解答家長疑問、提供區內學校名單供家長參考，以及在需要時安排學生到學校進行面見，強調教育局職員「絕不會勸諭家長不要為子女報讀個別學校」。

至於5間獲「派0班」小學，蔡若蓮說，局方已主動聯絡在自行分配學位階段被有關小學取錄的學生家長，解釋情況和為其子女另行安排小一學位，家長可從教育局提供的學校名單上作出選擇，或參加統一派位，現時絕大部分學生已獲安排其他學校的學位或參加統一派位。

被問及新學年面臨收生不足、未達開班線要求的中學數目，以及只開1班及2班的中小學數目分別為何，蔡若蓮說，公營中學每級須最少開辦2班，只能開辦1班中一的辦學團體和學校，須申請學校發展方案方可續辦，倘不獲批仍可以「按人數資助模式」營辦中一至中三級；至於新學年核准班級數目，須視乎在9月點算學生人數時的實際收生人數才能確定，故局方未能提供開辦1班或2班小一及中一的學校數目。

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記者：馮琪雅

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