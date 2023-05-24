【網購騙案】警方一周接獲逾180宗網購騙案　涉款近270萬元

▲ 警方一周接獲逾180宗網購騙案，涉款近270萬元。（資料圖片）

佛誕假期將至，不少人都有外出遊玩的計劃。惟警方表示，在短短一周內已接報180多宗網購騙案，涉款近270萬元，當中31宗與購買酒店、露營及旅遊套票有關。

高危貨品排行榜（24/5更新）

演唱會/主題公園門票/ 船票

酒店/露營/旅遊套票

手袋

電子遊戲機/遊戲產品

傢俬/家庭用品

手提電話

貨幣兌換服務

名貴手錶

點數咭/數據咭

保健食品

各大平台詐騙商號（不排除假冒同名專頁或帳號）

Brother Cloud Mall

Free travel

Grace Jewellery

Holimood Tour

Let's Go TraveL

Love Tourist Booking

OhGoods直購代購網購站

Suteki Beauty

Yonghua travel agency

海島假期

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記者：黃穎津