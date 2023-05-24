【網購騙案】警方一周接獲逾180宗網購騙案 涉款近270萬元
社會 16:00 2023/05/24
佛誕假期將至，不少人都有外出遊玩的計劃。惟警方表示，在短短一周內已接報180多宗網購騙案，涉款近270萬元，當中31宗與購買酒店、露營及旅遊套票有關。
高危貨品排行榜（24/5更新）
- 演唱會/主題公園門票/ 船票
- 酒店/露營/旅遊套票
- 手袋
- 電子遊戲機/遊戲產品
- 傢俬/家庭用品
- 手提電話
- 貨幣兌換服務
- 名貴手錶
- 點數咭/數據咭
- 保健食品
各大平台詐騙商號（不排除假冒同名專頁或帳號）
- Brother Cloud Mall
- Free travel
- Grace Jewellery
- Holimood Tour
- Let's Go TraveL
- Love Tourist Booking
- OhGoods直購代購網購站
- Suteki Beauty
- Yonghua travel agency
- 海島假期
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記者：黃穎津