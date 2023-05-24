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【網購騙案】警方一周接獲逾180宗網購騙案　涉款近270萬元

社會 16:00 2023/05/24

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

警方一周接獲逾180宗網購騙案，涉款近270萬元。（資料圖片）

佛誕假期將至，不少人都有外出遊玩的計劃。惟警方表示，在短短一周內已接報180多宗網購騙案，涉款近270萬元，當中31宗與購買酒店、露營及旅遊套票有關。

高危貨品排行榜（24/5更新）

  • 演唱會/主題公園門票/ 船票
  • 酒店/露營/旅遊套票
  • 手袋
  • 電子遊戲機/遊戲產品
  • 傢俬/家庭用品
  • 手提電話
  • 貨幣兌換服務
  • 名貴手錶
  • 點數咭/數據咭
  • 保健食品

各大平台詐騙商號（不排除假冒同名專頁或帳號）

  • Brother Cloud Mall
  • Free travel
  • Grace Jewellery
  • Holimood Tour
  • Let's Go TraveL
  • Love Tourist Booking
  • OhGoods直購代購網購站
  • Suteki Beauty
  • Yonghua travel agency
  • 海島假期

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

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記者：黃穎津

 

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