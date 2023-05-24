【育兒心得】朋友多生活快樂不孤單　專家6招培育人緣佳的孩子

▲ 人緣好的小朋友會人見人愛、朋友多，生活必然會快樂自在。（《反起跑線聯盟》劇照）

若然問我：你對孩子有甚麼期望？我可以不假思索地告訴你，我最希望孩子能成為人緣佳的人。

人緣佳的人，必然人見人愛，人人都樂於跟你交往。朋友多，人就不會孤單寂寞了，那生活必然會快樂自在，那是媽媽最樂見的。

那麼，怎樣能令孩子成為人緣佳的人呢？那當然是應該從教育他們以誠待人、不虛偽、不講假話。媽媽並不要求訓練孩子成為八面玲瓏的人，但他們必須對人和藹可親、平易近人。

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以下六點是我會從小提點孩子的：

一、交朋友不分貧富、不分國籍：有些孩子小小年紀就學懂「見高拜、見低踩」的江湖伎倆，那副嘴臉討厭之極，誰愛跟這類人交往？我告訴孩子，交朋友是不應存在任何歧視的。

二、能力範圍之內，一定要幫朋友：若朋友有需求或有難，必定要盡能力幫忙。

三、幫人不問回報：幫了朋友就該盡快忘記，切勿錙銖必較，須知道有能力幫助別人是一種福氣呢！

四、多留意朋友的喜惡：跟朋友交心，應該多關懷多留意對方喜愛或厭惡的事情。

五、愛整潔：沒有人會喜歡跟個蓬頭垢面、不修邊幅的人交往吧，愛整潔的人做事大多有條理，給別人良好的印象。

六、分享美食：我的孩子從小就會主動跟小朋友分享糖果、薯條……長大了，年輕人會捧着自家製的紅酒慢煮牛面珠肉，到友人家裏開大食會，均大受朋友歡迎呢！

原文刊於《香港經濟日報》收費專欄，原題為「人緣佳的孩子」。

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