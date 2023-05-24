【警員操守】今年首4月11名警員被捕　過去4年共159名警員涉干犯罪行

▲ 保安局指，公眾不應因極少數的個別個案抹殺了整體盡忠職守的警務人員所付出的努力和貢獻。(資料圖片)

近年涉及警務人員干犯罪行的個案有明顯上升趨勢。立法會議員謝偉俊指接獲市民反映，社會同時間亦愈來愈多嚴重罪案發生，質疑會損害公眾至國際社會對警方維護本港法治的信心，影響警隊優秀及專業形象。警方稱，今年1月至4月共有11名警務人員被捕，而過去4年全年共有159名人員被捕。

署理保安局局長卓孝業書面答覆指，今年1月至4月期間，共有11名正規警務人員被捕，而2022、2021、2020及2019年全年則有各42、37、45及24名人員被捕。卓孝業稱，個別人員可能出現違法違紀的行為，違反警隊的價值觀，但公眾不應因極少數的個別個案抹殺了整體盡忠職守的警務人員所付出的努力和貢獻。警隊會繼續奉行及鞏固誠信、公正、無私和專業精神等各方面的價值觀，以持續加強市民對警務人員工作的信心與信任。

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卓孝業續稱，警隊管理層一直對所有違法違紀的個案堅決採取零容忍態度，要求監管人員嚴格履行督導責任，以加強市民對警隊的信心與信任。警隊於2020年5月成立「誠信審核行動小組」，至今已主動審視涉及警隊成員涉嫌違規違紀的個案，亦不斷檢視現行警務工作流程，優化相關程序。行動小組亦負責執行多項誠信管理措施，包括「自願驗毒計劃」、「個人財政狀況篩查」及「個人財政狀況聲明」以深化誠信管理文化及預防不當行為。

謝偉俊亦關注，警隊近日放寬入職要求，當局有何措施確保新招募警務人員在個人操守、文明文化及重法守規等方面不受影響。卓孝業回應指，警隊招募的遴選過程包括小組面試、最後面試、入職體能測試、心理評估、《基本法》及《香港國安法》測驗、體格檢驗及品格審查等。警隊會根據投考人在整個遴選過程中的表現及其他相關因素一併考慮是否取錄投考人。

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責任編輯：蘇文軒