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小薯茄男團FINALLY赴台灣見蔡健雅　四子出招求做紅館個唱嘉賓

娛樂 16:36 2023/05/24

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

FINALLY跟蔡健雅唱K。

台灣金曲歌后蔡健雅（Tanya）將在6月25號首登紅館舉辦《Let's Depart！給世界最悠長的吻》演唱會，令Tanya粉絲引頸以待。

「小薯茄」男子組合FINALLY原來都是Tanya的鐵粉，早前更特別飛到台北小巨蛋睇騷，除了在停車場「求偶遇」之餘，更自薦做Tanya香港演唱會的表演嘉賓。
 
FINALLY四子Chorus（程人富）、JPG（阿J）、Fatman（肥蚊）及M.I.C.（朱Mic）首次衝出香港，遠赴台灣「搲撈」，為隆重其事，FINALLY出發前IG呼籲「終粉」接機，四子更準備「巨星孖寶」:黑超加帽走出機場，沒想到真的有「終粉」舉起宣紙Banner，並用毛筆字寫出「終於嚟喇」四字，令他們大為感動。

同樣作為粉絲的FINALLY不容有失，直踩台北小巨蛋支持偶像Tanya，睇完騷用上「終粉」同一招拉Banner，在小巨蛋停車場舉起「FINALLY愛蔡健雅」的Banner求偶遇。

四子求做嘉賓。

結果Tanya步出場地，FINALLY瘋狂尖叫用爛爆的國語話：「我們可以做你紅館嘉賓」、「我們很熟悉紅館的」、「我們是FINALLY」、「不收錢的免費」、「我們帶你過去紅館」，「當嘉賓免費的」、「我們可以給錢的」等等，Tanya禮貌的揮手後輕鬆走過未有留步。
 
四子未有放棄，翌日去到台灣KTV守候Tanya，直接衝入KTV房間推薦自己。Chorus表演現代舞蹈版本的《Beautiful Love》，JPG與三個膠袋共舞，Fatman表演啤牌魔術，而M.I.C.則以敲擊樂的方式表演《蔡健雅蔡健雅》

Tanya邊驗收邊睇到「O嘴」，當問到可以在紅館表演？Tanya掩面大笑、尷尬拍手回應：「我要想一想，我不確定這些表演跟我的歌曲有甚麼關係！」

Tanya大方以前輩身分大讚幾位很有力量，又齊齊玩拍肚腩敲擊樂，一拍到Fatman的肚更笑言：「這個很軟啊！」最後，Tanya跟FINALLY合唱《拋物線》一曲，四子輕飄飄話：「我們是第一個跟Tanya唱KTV的男團，比BTS還要厲害，因為Tanya是第一次唱KTV！不過...開玩笑開玩笑，BTS的粉絲不要生氣啊！」
 
到底6月FINALLY可唔可以夢想成真登上Tanya紅館舞台，暫時仍係未知之數，不過今次難得可以同偶像Tanya交流，已經不枉此行。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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