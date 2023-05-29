【言語治療】中大研新技術預測嬰兒潛在語言障礙　獲日内瓦發明展金獎

▲ 中大語言學及現代語言系黃俊文教授（陳靜儀攝）

研究顯示每4名兒童就約有1名兒童會出現語言問題，神經系統在年幼時可塑性最大，因此嬰兒時期進行早期介入治療比後期進行更有效。香港中文大學研發的「早期語言發展預測技術」，於「2023年日内瓦發明展」中榮獲金獎。作為項目統籌之一的言語學及現代語言系教授黃俊文表示，此項性技術可提早預測0至3歲嬰兒潛在的語言障礙，是客觀預測兒童語言發展進度的最合適方法。

黃俊文指，幼兒懂得説話前，大腦已經聆聽環境中的聲音及語言，故「早期語言發展預測技術」可用作預測嬰兒潛在語言障礙的腦電圖測試（EEG）。幼兒可於睡眠期間進行約10分鐘的腦電圖測試，透過EEG神經編碼，分析嬰兒大腦追蹤語音的精確程度，從而預測他們長大後會否出現語言障礙。

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此項技術中使用人工智能預測演算模型，以300名接受了腦電圖測試的幼兒數據作建構，系統預測32個月大時出現語言問題的靈敏度及特異度高達83%。黃俊文指，幼兒的語言百分位愈高，代表語言發展進度愈佳，並舉出兩名幼兒於4個月大時的神經語音編碼為例，其中一名嬰兒的腦電圖顯示較多雜訊，長大後語言排名在10個百分位。相反，另一名嬰兒的腦電圖顯示處理聲音的能力較佳，長大後語言排名在99個百分位。

黃俊文指，患有語言障礙的小朋友，通常會衍生出社交問題及讀寫障礙，期望此技術可及早識別有語言困難的小朋友，讓他們在入學前減低潛在語言障礙的嚴重性及所帶來的經濟負擔。

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記者：李芷玲