  • 31°C
香港時間 : 2023529日 (週一) 15:21
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【言語治療】中大研新技術預測嬰兒潛在語言障礙　獲日内瓦發明展金獎

社會 00:00 2023/05/29

分享：

分享：

熱門 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

中大語言學及現代語言系黃俊文教授（陳靜儀攝）

研究顯示每4名兒童就約有1名兒童會出現語言問題，神經系統在年幼時可塑性最大，因此嬰兒時期進行早期介入治療比後期進行更有效。香港中文大學研發的「早期語言發展預測技術」，於「2023年日内瓦發明展」中榮獲金獎。作為項目統籌之一的言語學及現代語言系教授黃俊文表示，此項性技術可提早預測0至3歲嬰兒潛在的語言障礙，是客觀預測兒童語言發展進度的最合適方法。

黃俊文指，幼兒懂得説話前，大腦已經聆聽環境中的聲音及語言，故「早期語言發展預測技術」可用作預測嬰兒潛在語言障礙的腦電圖測試（EEG）。幼兒可於睡眠期間進行約10分鐘的腦電圖測試，透過EEG神經編碼，分析嬰兒大腦追蹤語音的精確程度，從而預測他們長大後會否出現語言障礙。

最新影片推介

TOPick診症室
【TOPick診症室】長期穿瑜伽褲易生念珠菌　醫生拆解引發陰道炎6大陷阱

此項技術中使用人工智能預測演算模型，以300名接受了腦電圖測試的幼兒數據作建構，系統預測32個月大時出現語言問題的靈敏度及特異度高達83%。黃俊文指，幼兒的語言百分位愈高，代表語言發展進度愈佳，並舉出兩名幼兒於4個月大時的神經語音編碼為例，其中一名嬰兒的腦電圖顯示較多雜訊，長大後語言排名在10個百分位。相反，另一名嬰兒的腦電圖顯示處理聲音的能力較佳，長大後語言排名在99個百分位。

黃俊文指，患有語言障礙的小朋友，通常會衍生出社交問題及讀寫障礙，期望此技術可及早識別有語言困難的小朋友，讓他們在入學前減低潛在語言障礙的嚴重性及所帶來的經濟負擔。

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https：//bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https：//bit.ly/34FTtW9

記者：李芷玲

相關文章

【器官捐贈】林定國：正了解市民取消器官捐贈事宜　是否違法「言之尚早」
15:55 2023/05/24
【器官捐贈】林定國：正了解市民取消器官捐贈事宜　是否違法「言之尚早」
【醫療券】長者醫療券明日起擴展至4類專職醫療　營養師、聽力學家涵蓋在內
16:49 2023/04/27
【醫療券】長者醫療券明日起擴展至4類專職醫療　營養師、聽力學家涵蓋在內
【世界聲綫關注日】香港每3人就有1人曾有聲沙問題　嚴重可引致聲帶瘜肉需做手術切除
00:00 2023/04/14
【世界聲綫關注日】香港每3人就有1人曾有聲沙問題　嚴重可引致聲帶瘜肉需做手術切除

你可能感興趣

【器官捐贈】林定國：正了解市民取消器官捐贈事宜　是否違法「言之尚早」
15:55 2023/05/24
【器官捐贈】林定國：正了解市民取消器官捐贈事宜　是否違法「言之尚早」
【醫療券】長者醫療券明日起擴展至4類專職醫療　營養師、聽力學家涵蓋在內
16:49 2023/04/27
【醫療券】長者醫療券明日起擴展至4類專職醫療　營養師、聽力學家涵蓋在內
【世界聲綫關注日】香港每3人就有1人曾有聲沙問題　嚴重可引致聲帶瘜肉需做手術切除
00:00 2023/04/14
【世界聲綫關注日】香港每3人就有1人曾有聲沙問題　嚴重可引致聲帶瘜肉需做手術切除
言語治療 大學 科技產品 語言障礙 治療 人工智能

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
18:19 2023/05/28
【恐怖意外】幼稚園舞台表演一半「巨幕倒塌」　9名兒童被砸中家長狂聲尖叫
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
11:29 2023/05/28
【食用安全】26歲女打邊爐後喉嚨痛　求診到死亡僅10分鐘醫生揭致命關鍵
【厭食症】35歲模特兒被厭食症折磨10年 離世時體重僅50磅哭訴：我太累了
11:48 2023/05/28
【厭食症】35歲模特兒被厭食症折磨10年 離世時體重僅50磅哭訴：我太累了