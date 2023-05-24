【超級毛特兒大賽】周奕瑋怕責任大不敢當爸爸　黃嘉雯照顧毛孩反思：將來生B要考慮清楚

▲ 周奕偉跟黃嘉雯同是愛犬之一。

日前J2的狗狗選美真人騷《超級毛特兒大賽》首播，當中600組脫穎而出的16組人狗「預備生」在三星期內接受毛特兒訓練，最終爭奪「超毛」寶座。

節目主持人周奕瑋（Jarvis）和黃嘉雯早前接受TOPick專訪，原來兩人要兼任評判、「組爸」和‧「組媽」的崗位，由海選至最後選出8強，Jarvis和黃嘉雯亦有份參與意見，可說跟足兩個月。

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著重毛孩跟主人的感情

說到評審準則，Jarvis謂有別於過往的狗狗選美只看重毛色、品種以及能否做高難度動作。

Jarvis細心地說：「今次16隻狗有不同的性別與品種，長毛、短毛、唐狗和番狗均有，所以很難有特定準則，沒可能用唐狗標準去評芝娃娃，因而我們構想另一些準則，包括勇氣度、自信度等，我們所選的『美』在於主人跟狗狗的bonding，包括養狗過程中主人有否成長，狗狗有否因你的照顧而變得更charm。」

黃嘉雯直言拍節目有所得著，說：「作為主人我也有學習的地方，見他們看待狗狗比照顧BB更著緊，外出時帶齊健康食品和狗糧。」

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親民周奕瑋爆seed？

Jarvis大爆黃嘉雯跟另一主持向海嵐是「眼淚擔當」，嘉雯說：「我比較眼淺，當說到生離死別就會觸碰到我。」

至於周奕瑋被不少洋蔥位打動，事緣某參賽者養的芝娃娃已16歲，跟Jarvis的愛犬同屬老狗。「他說狗狗到了這年紀，今趟可能是最後一次創造回憶的事，聽到這句話我感受很深，很欣賞主人的勇氣，因為我連帶牠出外幾小時也擔憂其體力。」

另外，向來親民的Jarvis今次擔任「殘忍擔當」，他說：「每次晉級也交由我宣佈，她們一定不會出聲，此外16名參加者中總有表現不理想，令我很嬲怒，忍不住發火鬧他們。平時的我說話不算hash，但真人騷就是這樣，將最底層一面展現出來。」

嘉雯大讚Jarvis論點一語中的，她說：「這樣很好，總要有一個理性的人說出事實，某時候太投入，幕後也說我太感情用事。」Jarvis笑說：「我怕太狠，之後被人尋仇。」

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黃嘉雯：生仔要考慮周詳

黃嘉雯領養兩年多的松鼠狗Doxy已4歲多，她承認養寵物後有所成長，她說：「人家常說養過狗狗之後就可考慮做媽媽，因為同樣是一種責任和承諾，真的可以讓我預視下將來做媽媽要準備甚麼和考慮的因素。」

照顧愛犬和養育兒女一樣，需要時間、心血和金錢，黃嘉雯說：「之前想養幾隻狗，一大一細，但當我養一隻狗狗時，自覺想全心全意照顧牠。經濟能力都是考慮之一，不是求其有飽飯吃便可，牠患病時要看醫生，要考慮得很周詳，所以養寵物令我反思將來做媽媽前要考慮清楚。」

至於Jarvis相信養小孩是很大壓力，他笑說：「我擺明唔ready呀！」，他打個比喻說：「養狗是10幾年儲蓄保險，養育小朋友是60年的人壽保險。」

不過養寵物之後，令Jarvis明白同理心和責任心的重要性，他說：「我發現養寵物可讓人培養出愛心，不止對動物，對社會上的人與事都多點包容度。譬如以前我見到街上的狗亂吠或者好百厭時，會覺得很嘈吵，當我養過狗狗時便明暸是難以控制。」

▲ 周奕偉跟愛犬！（取自instagram）

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周奕瑋：狗狗是來學做人

主子最心痛是跟寵物告別，由於愛犬已16歲，Jarvis早已有心理準備，盡力減低對內心衝擊。Jarvis：「我看過一本身心靈書籍，說狗狗今世是來學做人，近距離觀察人類如何生活，對牠們來說是一個『課程』。別去理會那真實性有幾多，我會這樣去調節自己心態，既然狗狗要『畢業』離開間學校，下一個『課程』就是做人，這一世我要讓牠好好去學習。」

至於過往很怕面對別離的嘉雯，拍攝完節目有所領悟，她：「我很記得一句話，說狗狗其實好幸福，因為人們的壽命比牠們長，所以不需要見證我們的離開，狗狗一生有我們的照顧，只要真心待牠好便足夠。」

場地：Onestep.studio

記者：游艾維

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