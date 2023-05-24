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【大學課程】港大醫學院推「傑出醫科學人」計劃　醫科尖子最快5年畢業

社會 18:30 2023/05/24

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

港大醫學院內外全科醫學士課程最新發展及創新醫療科技教學設施 。 （左）港大醫學院副院長（教學）梁嘉傑、（右）港大醫學院長劉澤星。 （陳靜儀攝）

本港人口老化問題持續加劇，長期病患人口上升，以致增加基層醫療服務需求。香港大學醫學院今日（25日）宣布，9月新學年更新本科醫科課程，易名為「內外全科醫學士140課程」(MBBS 140課程），並推出「傑出醫科學人」計劃，讓部分醫科生最快在5年內取得學位，即提早1年畢業，或透過第3學年「增潤年」修讀醫科相關碩士課程，為畢業後加入港大任助理教授舖路。

現時港大醫科課程為6年制。傑出醫科學人計劃為醫科生提供2個新路向，包括選擇以5年修畢醫科課程，期間於首2個學年完成增潤課程，例如參與學術研究、社會或人道服務，或在暑假到海外交流；其後於第3至第5個學年修讀臨床課程。

另一路向是選擇於第3年「增潤年」，選擇修讀與醫科有關的碩士課程，在畢業後獲獎學金攻讀博士學位，完成博士學位後將獲機會加入港大任臨床助理教授，協助教學及進行研究。

港大醫學院副院長兼香港醫學專科學院主席梁嘉傑指，5年制醫科課程內容並無減少，而是濃縮課程，形容為「讀快1年」，故不認為會影響醫科生水平，或是市民對未來醫生的信心。課程影響增潤年份分布，他亦認為只有少數學生選擇以5年時間完成課程，更指校方並無定學額，形容為「個人選擇」、「好頂尖才走那條路」，即「極其量最頂尖的20至30個學生」。

去年6名留港讀醫的文憑試（DSE）狀元中，5人選擇入讀中大醫學院，僅1人入讀港大醫科。港大醫學院院長劉澤星強調，校方並非為提升競爭力而改進課程，坦言「做教育並非競爭」，原意是希望給予「特別標清」、「有能力」、「勤力」、「有心」的學生發展機會，發揮才能，盡快加入醫療體系工作，服務市民，形容為「在短時間內，深入學到應學習的知識」。梁嘉傑亦直言，學生選擇不同入讀醫學院都有其原因，強調「非對着幹」。

5年制課程屬同一聯招課程，劉澤星認為，考生需於文憑試應考多個科目，若稍有失手，個別科目分數不高，不代表能力不足，期望鼓勵學生，意味並非「一試決定大學際遇及機遇」，入學後發奮、成績好，亦有機會揀選以5年時間完成醫科課程。

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記者：梁凱婷

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