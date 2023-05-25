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【女性健康】痰濕可致月經不調患子宮肌瘤　中醫揭1類人易有痰濕型病變

保健美顏 13:18 2023/05/25

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痰濕可致月經不調患子宮肌瘤，中醫揭1類人易有痰濕型病變。

感冒咳嗽時醫師都會問病人咳嗽有無痰，醫師臨床遇見婦科病病人也特別喜歡問病人平常痰多不多，原來痰不止存在於我們的呼吸道，也可以偏佈人體不同地方。

病例一：23歲月經先期女病人。初診時月經先期量多半年，週期15-20天，經期7天淨；量多，日換5-6片衛生巾；發冷，頭暈頭痛，手腳冰冷，乏力氣短，口乾有痰，頭面油脂分泌旺盛，體型肥胖。二診、三診時，油膩感減輕，痰減輕，頭痛頭暈緩，精神可，氣短乏力減輕。四診時月經至，週期延長至24天；月經量較前大減，經期不適明顯改善，精神可。醫囑定時複診以鞏固療效。

病例二：49歲崩漏女病人。既往史：子宮腺肌症、子宮肥大。初診時陰道不規則出血20多天，無特定週期；過去半年月經出血不止，15-69天不等，服用止血丸未見效；現見量少漏下不止，粘液血塊多；咽有痰，腹脹，大便溏，腰痛膝軟，自汗怕風。二診時藥後2天陰道流血停止，查血色素低下，自汗怕風緩解；腹脹，大便不盡感，痰多，鼻涕粘。醫囑定時複診以鞏固療效。

病例三：33歲月經後期女病人。既往史：多囊卵巢綜合症。初診時月經未至，月經週期50-90天；經期7天淨，量少，血塊及膜狀物多；乳脹，下腹脹。二診時前次月經（PMP）初診藥後2天來潮，月經相距末次月經（LMP）60天未至，上2次月經週期縮短至38天，血塊及膜狀物體均減輕，經期乳脹，下腹脹，大便難行。後隨訪患者月經於二診藥後1天來潮，醫囑定時複診以鞏固療效。

1類人易見痰濕型病變

中醫角度裡認為「百病皆由痰作祟」，從以上病例可見，有很多婦科病包括月經不調、肌瘤、囊腫等都是因為「痰」引起。

體型肥胖的人士特別易見痰濕型病變。痰濕容易在體內積聚，導致氣機運行不暢，常伴有胸悶腹脹，噯氣放屁，氣短疲倦，痰多納差，肢體重痛等。中醫藥能有效處理這些問題，獲得理想的治療效果。除痰濕致病外，婦科病的病因複雜，常有其他因素兼夾，常見如腎虛、脾虛、肝鬱、寒凝、濕熱、血瘀等，需要鑒別診斷，建議咨詢註冊中醫師意見。

香港註冊中醫師 林奕彤（Eileen）。

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撰文 : 林奕彤 Eileen 註冊中醫師

欄名 : 健康專家專欄

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