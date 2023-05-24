【嬰兒奶粉】新手爸媽揀BB奶粉全攻略　1號奶粉與大仔奶粉大不同

▲ 新手爸媽應該點幫BB揀奶粉好呢？（i-stock圖片）

很多新手媽媽都希望給BB最好的「禮物」，愈來愈多媽媽選擇餵哺母乳。不過，有的媽媽因種種原因未能餵哺母乳，又或選擇不以母乳餵哺BB的話，會以嬰兒配方奶替代母乳。市面有多款不同BB配方奶，1號至4號，又有「大仔奶粉」，甚至有非牛奶為主要原料的，究竟它們有何分別？

根據衞生署和消委會的資料，大多數的嬰兒配方奶是以牛奶為主要原料，有些則是以羊奶或大豆蛋白製成。市面有以下各式BB奶粉︰

1號奶粉

1號奶粉是嬰兒配方產品（infant formula），適合初生至12個月大的BB食用，是擬作母乳的替代品。這產品經特別製造，以及在BB獲餵哺適當的補充食品之前，單憑該產品本身，已可滿足BB的營養需要。

2號奶粉

2號奶粉是較大嬰兒及奶兒配方產品（follow-up formula），俗稱「大仔奶粉」，是母乳或嬰兒配方產品的替代品，適合6個月大但未滿36個月，開始進食固體食物的BB食用。在逐步多元化的膳食中，2號奶粉能作為液體部分的食物，但不能作為唯一的營養來源。

較大嬰兒配方 （即「2號」、「3號」配方奶） 蛋白質相對高，對初生嬰兒尚未成熟的腎臟會造成負荷，亦可能引致脫水、腹瀉或腦部受損的情況。

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3或4號奶粉

3或4號奶粉是成長/助長配方奶（follow-up formula），適合1歲或以上的BB，以攝取額外的營養。新手爸媽要分辨該罐奶粉是幾多號不難，一般在奶粉罐上通常會以字體較大的文字來標明其所屬類別的號碼。

大豆蛋白製奶粉

如果BB有半乳糖血症，或因宗教文化等原因不飲牛奶製奶粉，可選擇大豆蛋白製嬰兒配方奶。

特殊醫用配方

家長若懷疑BB對牛奶蛋白過敏，應諮詢醫生作評估和診斷。對於確診為對牛奶蛋白過敏 (cow's milk protein allergy) 的BB，家長須遵從醫生指示使用「特殊醫用配方」來餵哺，例如「深度水解蛋白配方」（extensively hydrolysed formula）及「胺基酸配方」（amino acid formula）等。豆奶或羊奶嬰兒配方奶粉並不適合對牛奶蛋白過敏的BB，因為他們有機會同樣對大豆、羊奶蛋白過敏。

液態嬰兒配方奶

早產或免疫力較弱的嬰兒較容易受細菌感染，如情況許可，家長應為他們選擇經無菌處理並可供即時飲用 (ready-to-feed) 的液態嬰兒配方奶。

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責任編輯︰顏紫燕