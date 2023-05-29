【大學科研】中大科研揚威日内瓦發明展奪26獎　穿戴式强力「外肌肉」助中風病人恢復活動能力

▲ (前左起)中大醫學內科及藥物治療學系黃秀娟教授、中大內科及藥物治療學系陳家亮教授、 中大研究及知識轉移服務處處長徐仲?教授、 中大生物醫學工程學系湯啟宇教授。 (後左起)中大精神學系黎曦明醫生、 中大周毓浩創新醫學技術中心陳啟楓教授、 中大語言學及現代語言系黃俊文教授、中大生物醫學學院沈秀媛教授（陳靜儀攝）

香港中文大學的科研項目於「2023年日内瓦發明展」中獲得26個獎項，含6個評審團嘉許金獎，為歷年來成績最佳，其中由生物醫學工程學系教授兼系主任湯啟宇統籌的「强力可穿戴外肌肉」項目，更獲沙特阿拉伯代表團獎，此技術可助中風患者及脊椎受損恢復身體活動能力。

湯啟宇指，團隊花費近兩年時間，運用最新矽膠技術打印全新的内部結構，打造出「外肌肉」，並加入氣壓力輸入及編織圖案等，協助中風患者利用「外肌肉」進行復康訓練，改善不同關節功能方面的影響。

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「外肌肉」可根據病人的腦電波進行調節，幫助患者重新學習如何使用大腦來控制肌肉運動，恢復神經訊息的傳遞，裝置亦較傳統設備靈活輕便，體積接近正常肌肉大小，其力量足以舉起20公斤的物件，協助中風患者在家中進行日常活動。「外肌肉」亦可以跟根據患者尺寸度身打印訂製，藉此完成更多複雜動作，可方便治療師設計日常活動的訓練。

湯啟宇表示，研究團隊目前正進行臨床測試，邀請了20名中風患者試用「外肌肉」，以進一步研究新一代「外肌肉」在復康訓練中的效用，特別是對於改善患者不同關節功能方面的影響，包括手、手腕及肩等部位。患者會進行20堂復康訓練，每堂約30分鐘，完成全部訓練需時2至3個月。

他指，目標今年底正式推出「外肌肉」，售價介乎1,000元至5,000元不等，視乎不同部位所需的「外肌肉」大小，期望未來可以利用此技術製作出能夠版主搬運重物的人造肌肉，提高職業安全與健康保障。

曾於3年前中風而影響右手活動能力的朱先生，目前已完成約5堂復康訓練，他表示，「外肌肉」的幫助很大，右手由以前完全不能活動，到現在可慢慢地做到扭毛巾等動作，他期望日後能完全回復右手的活動能力。

另一奪得金獎的項目為「微生宏基因組學多重疾病檢測」，為全球首創糞便檢測，利用人工智能科技，及早發現多種常見疾病，包括大腸癌、潰瘍性結腸炎及心血管疾病等，靈敏度和特異性分別為95%及98%，測試過程只需5毫克的糞便，7日内收到檢測結果，為多種疾病的早期檢測提供一個簡單且非入侵性的「一站式」測試。

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記者：李芷玲