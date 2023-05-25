【身高困擾】嫌身高172cm不似男人　21歲男做斷骨增高手術成功變183cm型男

▲ 嫌身高172cm不似男人，21歲男做斷骨增高手術，成功變183cm型男。

先天身高不足，有些人或會選擇做增高手術。德國一名21歲男子原本身高172.5cm，但因不滿身材太矮小，於是決心不顧危險，3度接受增高手術，最終成功增至183cm高，變身型男。

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綜合外媒報道，德國一名21歲男子於TikTok分享他的增高經驗，他表示因身高矮小，感覺自己缺乏男子氣概，甚至直言「感到自己好像被閹割了」。

在德國，所有男人都很高，所以個子小是一個大問題。我覺得自己不像個男人，我討厭這樣。

該名男子最後下定決心，於去年11月前往土耳其，並接受了3次腿部增長手術，其中包括打斷雙腿，在腿部安裝可幫忙延長肢體的磁性增長骨釘。而手術過程也十分痛苦，除了復原期不能正常的行走外，生活上也有很多不便。不過男子仍未滿足，更計劃再度進行增高手術，目標是增高至190cm。

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據報道，腿部增高需要透過漸進式的肢體延長，讓骨骼、皮膚、肌肉和神經的長度能夠緩慢增加來得到增高效果。許多醫學界人士指出，日前對腿部增高的需求正在上升，尤其在年輕男性之中。然而增高手術仍存在風險，包括患者對麻醉、出血和感染的反應，但目前很難取得出現併發症患者的具體數據。

美國加州「增高研究所」外科醫師 Dr Shahab Mahboubian在4月接受NBC採訪時表示，曾遇到過60至65歲的男性患者求診，「矮子的笑話一直在持續著，他們感覺很自卑」。他還預計今年將進行50次增高手術，是3年前20次的2倍之多。

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責任編輯：羅嘉欣