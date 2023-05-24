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【新冠肺炎】病人5度確診無暇打疫苗　醫生感嘆：真正天選之人

健康 17:55 2023/05/24

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台灣一名小朋友自疫情爆發以來已5度確診，連醫生也不禁稱為「天選之人」。

隨著疫情進一步升溫，台灣有兒科醫生最近就在社交平台分享，指有一名小朋友自疫情大爆發以來已5度確診，連醫生也不禁稱之為「天選之人」。而由於孩子確診次數極為頻密，平均是每3至4個月就確診一次，令他一直以來甚至無暇接種疫苗。

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台灣兒科醫生王韋力昨日（23日）於Facebook專頁發文，指由於近期疫情似乎又升溫，經自行快測確診的病人越來越多。而他周一（22日）就遇到一個小病人，在家中自行檢測呈兩條線。病童的家長表示，這是孩子從疫情大爆發以來，第5次得到新冠病毒。

王韋力續指，在計算過時間後，發現孩子幾乎是每3、4個月就確診一次，所以孩子也一直沒機會打疫苗。王韋力感嘆，雖說有些人比較不易確診，也有些人已經染疫兩、三次：

但是這位被病毒選上五次的小朋友，也可以稱得上是「真正的天選之人」吧！

近日本港新冠確診個案有持續上升趨勢，醫務衞生局早前估計每日有超過1萬宗感染個案。而政府專家顧問劉宇隆周一（22日）就在一個電台節目中指出，最近確診呈報個案每天達480多宗至500宗，低過本月10日至13日期間每日超過500宗，重症個案只佔整體7%，而污水病毒量水平本月初已見頂，加上本港疫苗接種率和感染率高，認為病毒在社區的傳播速度已經減慢，呼籲市民毋須太過擔心。

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責任編輯：羅嘉欣

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