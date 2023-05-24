《法言人》受歡迎帶挈林夏薇搵真銀　薇薇忙拍《逆天奇案2》飲樽水果水養生

林夏薇今日（5月24日）現身中環，為代言的修身公司的旗艦店任剪綵嘉賓。薇薇以一襲性感裝束上陣，盡顯女神本色。

近日薇薇絕對是人氣爆燈，除所主演的劇集《法言人》獲得好評、角色大受歡迎外，她又頻頻出席活動「搵真銀」。

對此薇薇笑不攏嘴表示：「真係好開心，劇集同角色都受觀眾歡迎，套劇之前播緊嘅時候，身邊好多朋友都話有日日返屋企追我套劇，令我好感動，好多謝大家嘅支持，亦係呢份支持，令我工作上更有動力。」

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飲水果水保佳態

現時薇薇正為新劇《逆天奇案2》如火如荼進行拍攝，一向專業的她，為了跟角色融為一體，自爆有一個小秘訣：「呢段時間，為咗令自己更加代入角色，我每日都特登著住戲服返工放工。」

經常日以繼夜趕戲，容易休息不足，究竟薇薇如何在開劇時保持美態？薇薇指：「除咗每日食營養產品外，我每日都會飲一大樽水果水，仲會堅持做簡單嘅運動，而喺皮膚保濕及清潔方面都唔可以馬虎，因為拍劇期間化上妝嘅時間比較長，所以要好好卸妝及護膚。」

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