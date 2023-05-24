【父子性侵】少女疑5年間於住所多翻被性侵　父囚29個月兄判感化2年

▲ 少女疑5年間於住所多翻被性侵 父囚29個月兄判感化2年（資料圖片）

現年16歲少女疑於9至14歲期間，分別遭父親及胞兄多次於住所等地方，撫摸下體及胸部等，女童向社工透露而揭發事件。女童父親早前承認4項非禮罪，胞兄經審訊後被裁定2項非禮罪成。父子今（24日）於區域法院分別被判監29個月及感化令2年。

涉案父親現年50歲，胞兄則17歲。控罪指，父親於2015年至2017年間，在住所四度猥褻侵犯當時為9至11歲的女童X；胞兄則於2018至2020年間，五度猥褻侵犯當時為12至14歲的X。

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法官游德康判刑時引述X的創傷報告指，X為揭發事件感到愧疚，感覺猶如背叛父親，為失去父親關愛而傷心。心理專家認為，X的自尊心低落，曾有抑鬱徵狀，其自責心態有機會增加其被加害的風險，建議接受心理治療。

兄長的感化報告指，被告承認受電子遊戲的性感及色情角色影響，出於貪玩犯案，事後感到羞恥，願向妹妹道歉。感化官認為被告的性觀念錯誤，不能自控下犯案，認為承諾不重犯有悔意，值得接受感化。

法官指X雖受到一定程度心理傷害，但沒有創傷後遺症，遂判處兄長2年感化令，並提醒被告若違反感化條件，或須重新判刑。

至於父親的心理報告指，被告沒有戀童癖，重犯風險低，惟悔意流於表面，須接受心理輔導。報告指，被告的侵犯行為令父女間失去信任，法官就4罪各判監30個月，部分刑期分期執行，扣除認罪折扣及考慮整體刑期後，判父親入獄29個月。

父親承認案情指，X與父親、胞兄及祖母同住，其間X與父親同睡在下格床。2015至2016年的某日下午，父親與X在單位獨處，父親突然脫去X的內外褲，以手指磨擦其下體約2至3分鐘，並稱「生咗好多毛，叻女」。及至2017年某3晚，當時約11歲的X與父親同睡在下格床上， 父親在被子下將手伸進X的褲管內摸下體。

X於2021年5月與中學社工會面，透露遭父親及胞兄性侵，社工將事件轉介社署。父親於5月17日被捕，警誡下稱「我淨係摸咗個女3次」，父親於警誡錄影會面稱感後悔。胞兄於警誡下稱「我上年喺屋企係有用膊頭撞我阿妹個胸」。

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記者：陳曉欣