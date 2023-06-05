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【TOPick健康X超市大搜查】夏天消暑防曬驅蚊要有計　3星期為你搜羅必備食用品安全清單

食用安全 13:30 2023/06/05

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熱門 林作 鑽石山斬人案 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong

TOPick由6月6日起，一連3星期整理出夏日必備食用品安全清單。

夏天消暑防曬驅蚊要有計

3星期為你搜羅必備食用品安全清單

又到夏天，TOPick由6月6日起，一連3星期整理出夏日必備食用品安全清單，讓大家買得精明、用得安心！

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踏入潮濕雨季，蚊蟲開始出動，市面上有各式各樣的驅蚊產品，到底應該如何選擇？大家不妨參考以下清單。

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防曬篇：

夏天陽光猛烈，出門時當然要做好防曬，保護肌膚。不過選購防曬霜時，要留意防曬效能、持久度和成分等，挑選適合自己的產品。

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夏日熱辣辣，無論大人或小朋友都愛吃雪糕、雪條消暑，TOPick為大家整理出多款無添加劑、低卡雪糕名單。

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