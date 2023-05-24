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【悼念活動】湯家驊：看不到市民自發到維園悼念六四會觸犯法律

政治 18:22 2023/05/24

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民主思路今日舉行「北京交流團分享會」傳媒茶聚。（戴朗希攝）

行政會議成員、民主思路召集人湯家驊日前率團赴京訪問，除了與不同智庫、學者會面，亦和港澳辦主任夏寶龍進行一個多小時的交流。湯家驊今日與傳媒茶敘分享交流團見聞，形容今次拜訪規格比往年高。

湯家驊稱，夏寶龍未有提及遊行相關的問題，但提到香港特殊地位，形容香港在中美關係下是相當敏感的地方，此刻國安法是特別重要。


內地愈來愈多大學教普通法  冀港大學加入憲法教育
湯家驊認為內地正走向普通法制度，內地法院會將案件的判決書上載互聯網讓其他不同地方法院參考。又提到，內地愈來愈多大學有教授普通法的課程，相反香港的大學就缺乏正規的憲法課程，對這情況感到慚愧。他希望約見本港三間有開辦法律課程的大學，討論加入憲法教育和教授課程的人選。

會上，湯家驊被問到如果市民在六月四日去維園進行悼念活動會否違法。湯家驊回應稱，很難表面上作評論，因為要視乎有否涉及非法行為和非法目的，但簡單而論的話，他表示看不到如果市民個別自發去維園悼念會觸犯法律。

對公民黨清盤感可惜  嘆各政黨有自己命運
湯家驊有份創立的公民黨周六正式清盤，湯家驊表示感到可惜，但不太方便評論，認為各政黨有自己的命運。

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記者：戴朗希

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