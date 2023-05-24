【靈異事件】女生搭地鐵到1個站　耳邊突傳「快下車」Siri更驚現自動回覆

▲ 女生搭地鐵到1個站，耳邊突傳「快下車」Siri更驚現自動回覆

靈異事件雖無科學根據，但不少人都寧可信其有。台灣有女網友分享，指自己搭捷運（地鐵）上班時，習慣戴著降噪耳機，卻經常會在搭到同一個站時，聽到耳邊有人對她說話，最近一次聽到聲音後，Siri甚至還出現自動回覆，十分詭異。

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女事主周一（22日）在Facebook社團「靈異公社」發文，表示自己平常搭新蘆線上班，因為出門時間較早，所以會搭到南勢角再回頭，並在沿路上睡覺。然而她每次搭到景安站便會莫名其妙醒來，且有好幾次聽到有「人」在耳邊很大聲地叫她「起來！」、「快跑！」、「醒醒！」，另外亦有一次聽到耳邊有人很小聲地說「我有看到你喔」。由於女事主本身有戴降噪耳機的習慣，因此十分肯定聲音並非來自一般人。

而更詭異的是，女事主在發帖當日（22日）搭車時，一把聲音跟她說「快下車喔」，而Siri隨即自動回應「謝謝，你真有禮貌」，讓她忍不住上網發文詢問。而她自己亦有上網搜尋，並隨貼文附上截圖。原來早在2020年，便曾有網友表示「景安站是看得到最多好兄弟的站」，又有人分享曾在晚上經過景安站時聞到刺鼻的臭味，結果睜開眼卻發現對面坐了一位皮膚潰爛、露出白骨的女子，回頭看又另外發現9名「好兄弟」仍過著有如生前的通勤生活。

帖文一出累積超過700則留言，亦有網民分迆相似經歷。有人表示，自己曾經因為肚子餓，想在無人的捷運上偷吃糖，結果耳邊突然有聲音輕輕提醒「捷運不能吃東西」；有人則指自己曾在景安站轉車，因為怕趕不上末班車而在扶手電梯上快走，結果突然聽到「慢慢來不要急」，慢下來之後發現末班車還有5分鐘才到站。但亦有人留言表示以前住在景安站附近，「每天通勤都沒有這個問題」，又有人指「完全無感，只覺得人好多」。

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責任編輯：羅嘉欣