【韓國旅遊】遊韓國必買8大時尚服飾潮牌　$89起入手高質潮襪+爆紅Tee+人氣黑超

▲ TOPick為大家推介8個韓國潮流服飾品牌。

TOPick為大家推介8個韓國潮流服飾品牌。

韓國作為潮流文化勝地，有不少高質的休閒時尚品牌值得入手。TOPick為你精選介紹8個必買服飾潮牌，大家記得放入wish list，下次去韓國時就可以狂掃。

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Emis 【了解更多】

▲ 女神宋慧喬私下穿搭都愛用Emis帆布袋。(圖片來源: Emis@Instagram截圖)

於2017年成立的小眾品牌，主打慵懶時尚風，商品種類繁多，包括有印花帆布袋、衛衣、棒球帽、運動衫等。雖然帆布袋經常出現在女神宋慧喬、韓韶禧、孔曉振等的私下穿搭，但商品價格平易近人，大約38,000KRW就可以入手一頂棒球帽(約HK$226)，印花帆布袋為32,000KRW(約HK$191)。

Mardi Mercredi 【了解更多】

▲ Mardi Mercredi Instagram排版。(圖片來源: Mardi Mercredi @Instagram截圖)

有留意韓國時裝的你，必定會見到最標誌性設計-小雛菊。品牌主打法式慵懶及清新可愛風，商品種類有T-shirt、襯衫、針織上衣等，而設計上，主要用線條勾勒出小雛菊圖案再配上和諧色調及精緻字體。如果你平日是以黑白灰打扮為主，可以選擇粉黃色、粉色等活潑色系。最吸引的是，價錢門檻低，45,600KRW(約HK$271)就可以入手和女神IU、金高銀穿上同款的服飾。

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Marithe Francois Girbaud 【了解更多】

▲ 韓國女演員兼模特兒高允貞示範穿搭經典 LOGO白色短TEE及淡藍色牛仔褲。(圖片來源: Marithe Francois Girbaud @Instagram截圖)

除了Mardi Mercredi小雛菊之外，近年Marithe Francois Girbaud都是人氣品牌。由2位法國設計師於1972年創立，主打簡約質感休閒服飾，以厚實挺身又舒適輕便的設計，成功吸引BlackPink-Jennie、朴敘俊、車貞媛等明星追捧。入手門檻為中價位，經典款Tee價格為40,500 KRW(約HK$241)，不過質地好又耐用，其實都「抵買」。

Mahagrid【了解更多】

▲ Mahagrid Instagram排版。(圖片來源: Mahagrid @Instagram截圖)

這個潮牌早就紅遍韓國街頭，主打美國簡約街頭風混搭層次感設計，用家多數是走Hip-Hop路線的藝人、rapper。當中，最出名服飾是品牌經典LOGO素色T-shirt，中性版型設計，觸感舒適鬆軟又百搭。入手門檻低，大約29,000 KRW(約HK$172)就入手黑底白字長青款T-shirt。

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MLB Korea【了解更多】

▲ 潮人必備MLB Korea服飾。(圖片來源: MLB Korea @Instagram截圖)

如果你是Cap帽迷，都應該知道這個品牌。雖然和美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）撞名，但實際上沒有太大關係，只是韓國MLB將韓系街頭時尚風格和職棒大聯盟元素完美結合。因此，可以見到服飾細節中出現New York Yankees、Boston Red Sox 等Logo，品牌商品亦受KPOP明星愛戴，如秀智、TWICE、HyunA泫雅等。熱門服飾入手價格約36,000 KRW(約HK$214)，成為潮人無難度。

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Gentle Monster 【了解更多】

▲ Gentle Monster Instagram排版。(圖片來源: Gentle Monster @Instagram截圖)

2011在首爾創立，近年在名人、時尚Blogger社交平台、各大韓劇「老是常出現」的眼鏡品牌。誇張的特大鏡框及V字型LOGO是標誌性設計，加上前衛元素及鮮豔色彩，掀起全球時尚墨鏡熱潮，深受孫藝珍、BlackPink-Jennie、全智賢、周杰倫、昆凌等明星熱捧。熱賣款式如Palette 01價格為HK$2260，Jackie 01為 HK$2250。

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MSMR 【了解更多】

▲ 超可愛潮襪，可以人手一對。(圖片來源: MSMR @Instagram截圖)

襪子穿搭近年成為熱潮，MSMR絕對是襪子控天堂，主打舒適柔軟、可愛款式的文青潮襪。大家在購買襪子之後，就可以選一個你喜歡的貼紙、盒子及袋子，十分有儀式感。另外，亦有售衣服、文青布袋、香水等，不過當然是襪子入手價最為吸引，約15,000 KRW(約HK$89)，可以多買幾對做手信。

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O!Oi 【了解更多】

▲ O!Oi Instagram排版。(圖片來源: O!Oi @Instagram截圖)

於2011年創立，「Oi」韓文發音類似廣東話的「喂！」，而品牌設計定位為搞怪創意x美式復古風，設計簡單休閒可愛風為主，所以自推出後深受韓國年輕人歡迎。品牌亦在2016年推出副線5252 by O!Oi，主打中性休閒運動風，用色鮮明，超有校園感覺。入手門檻算低，大約USD28.7(約HK$225)就可購買人氣基本款T-shirt。

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責任編緝：張懿慧