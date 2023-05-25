【一舞傾城】陳星妤要求對手真摑　Yvette參加港姐為當演員：會證明自己適合這行

▲ 陳星妤入行兩年獲TVB賞識成上位小花。

TVB熱播劇《一舞傾城》內飾演純情舞女「KK」的陳星妤（Yvette），首次擔正重戲份角色，首部作品便獻出多個「第一次」，讓其演藝生涯增添不少歷練。

尤其遭禽獸繼父「霸王硬上弓」一幕，以小睡衣造型被摸大髀兼纖腰；還有桑拿室半裸大露背演出，盡騷白滑玉背，挑戰個人性感尺度。

【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦 Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】

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【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦 Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】

獲大台賞識

2021年參選港姐競選的Yvette，入行只有兩年備受重用，獲得不少演出機會，成為上位小花。

她接受TOPick訪問時表示，能夠擔演「萬國城最後一個處女」感到意外，作為新人獲得機會演出零舍感慨：「拍劇對於新人，需要更多時間和努力。我自覺有幸運因素，有幸試鏡之餘，很開心被選中。」

Yvette透露原本為另一套劇集鏡試，機緣巧合下與《一舞傾城》牽起紅線：「當時香港疫情較嚴重，未能到內地拍劇，反而因禍得福。」

她很感謝導演及兩位前輩陳法蓉、姚子羚，無私分享幕前經驗。不過對於自己的表現，她仍然缺乏自信：「我太新了，即使導演鼓勵，但仍然未能相信，不停問『吓？真係OK？』，又會看playback檢討。」

《一舞傾城》作為她首次重戲份演出，直言相當大壓力，拍攝期間不敵病魔幾度倒下，但為免拖累團隊進度，唯有頂硬上。

拍攝過了數星期後，Yvette開始發現自己的小進步，感恩公司願意給機會新人，開心有幸在年輕時參與此劇。

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要求對手真摑

Yvette在《一舞傾城》有被掌摑的場口，她自爆全部要求對手真打，務求效果逼真：「我會容易入戲，所以被打的場面都叫他們真打，不過也明白這些戲份要靠自己的反應演出。」並劇透會被飾演關楚耀妻子的吳沚默掌摑：「我說『你打啦！你打啦』，她以為我騙她，不敢出力打。」

至於親熱場口，她直言感尷尬，原因是擔心對方現實生活的另一半生氣，起初拍攝時較緊張，之後逐漸放鬆了。Yvette還自揭曾拒絕導演要求，相當夠膽：「原本要求尺度再大一點，最後導演被我說服了，純情舞女不會如此曝露，最後成功妥協，哈哈！」

當初接到劇本得悉演舞小姐，心裡一度忐忑不安，坦言擔心被定型：「初時知道演舞小姐、坐枱，感到不太開心的。始終第一套劇集，一來便要做『坐枱』，怕日後的角色都是性感形象，不希望注意力放在這方面......」Yvette看過劇本後放下心頭大石，明白只是透過8、90年代夜總會的輝煌時期，傳達舞女生活的辛酸。

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大學讀時裝設計

Yvette參加港姐前是一名KOL，大學時期已任兼職模特兒。修讀時裝設計系的她，畢業後聽從家人意思找一份正職，曾在連卡佛、LMVH等大公司工作。「家人覺得應該要有一份正職，每月穩定收入的工作。他們不明白我在為了甚麼，搵朝唔得晚，他們不了解我的熱衷。」

她續說：「我會慢慢證明，我是適合這行業的。希望事業早日上軌道，不用令家人擔心。」

幸家人也很支持她，特別在選港姐期間，由於辭去工作沒有收入，經濟方面幫助已是最大的支持：「選港姐需要很多準備功夫，支出很多。曾經一刻想過『咁辛苦為乜，之前咪好地地』，所有事情有得必有失，我選擇了新嘗試，值得給自己一個等待的時間。」至今走到這一步，她坦言一切都值得的。

▲ （陳慧安 攝）

為當演員參加港姐

兼職模特兒時期，曾參與電視廣告、MV拍攝，故讓她對演藝培養出興趣。慎重考慮數年後，巧合遇上公司裁員，成為了入行的契機。

Yvette毅然跳出舒適圈，透過參加港姐踏足幕前，她坦言：「參選港姐是最快、最直接的捷徑，讓我接觸拍劇，甚至將來有機會可以拍攝電影。」續說：「我跟自己說，如果真的喜歡便即管試一下。我會慢慢老去，想趁合適時機嘗試未完成的心願。」

▲ 陳星妤在旅遊節目《吃貨橫掃曼谷》大方騷身材。

Yvette曾兩度改名，本名陳詩琪，其後改為陳聖瑜，今年再獲堪輿學師傅指點，改為近音的陳星妤。有指改名助催事業運，她解釋改名主要原因為健康，否認是迷信之人，並指星妤只是藝名：「我覺得是緣份來的，巧合劇集在改名後便播出，其實『聖瑜』時期已進行拍攝。」

她再度澄清「聖瑜」早在選港姐前數年已改，並不是傳言中刻意改名才參選。

▲ （陳慧安 攝）

承認下巴縫針

人紅自然多事是非，參選時被翻出舊照捲入整容疑雲。Yvett直言初時感到不開心，現時已看淡當作笑話一則。「無可否認對比讀書時期，樣子的確不同了。這個世界不會100%的人喜歡你，一想到此便釋懷。」

對於下巴變尖被指加工，她親解其實數年前一次意外仆倒撞爆下巴，縫了數十針險毀容：「有點不開心，因為我是受傷造成。說過就算吧，無謂作太多解釋。」

▲ 2021年參加香港小姐競遺。（經濟日報圖片）

她又指中學時期不懂護膚塗防曬，加上公公是印尼人緣故，膚色偏黑，長大後學會打扮，才逐漸變靚，強調世上沒有醜女人，只有懶惰的女人：「化妝粉底塗後白一點，加上開始賺錢會做小顏啪骨。我深信只要不懶惰，怎樣也會變美。」

談到感情生活，Yvett表示目前單身，入行後一直專注工作，沒有感情方面的問題，更昇華至「佛系」境界：「生活似乎已不太需要跟異性講感情！」

她直言如投入一段新關係，需要付出時間和心機。現時事業剛起步，希望先專注在工作上。

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場地：JAJA

記者：馮雪怡

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