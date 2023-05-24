【天才兒童】神童自稱前世是Gucci創辦人　4歲起做時裝設計師作品過百

▲ 7歲神童自稱前世是Gucci創辦人，做時裝設計師作品過百。

神童的才能豈止局限在學術上，美國一名7歲男童小小年紀已成為時裝設計師，他由4歲開始設計，至今作品已逾百件。他更自稱前世是Gucci創辦人Guccio Gucci，將來想成為Gucci的負責人，並擁有自己的工作室。

4歲識縫紉造衫

據《People》報道，現年7歲的Max Alexander年僅4歲就開始設計和製作服裝，他的作品甚至已在國際銷售，並因此獲得佣金。他的媽媽Sherri Madison指最初沒發現兒子的設計才華，直到疫情封城期間，當時4歲的Max表示「我需要一個人體模型」，她不知兒子對時裝感興趣，Max回應「你給我一個人體模型，我就給你看，我是一個裁縫。」

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三孩媽媽Sherri是一名硬紙板藝術家，她用硬紙板為兒子製作了他第一個人體模型，之後Max的作品很快就出現了。儘管Max沒有任何時裝設計經驗，但他似乎遺傳了媽媽和家族的創作基因，他開始製作服裝。Sherri的祖父母和媽媽都是裁縫，但Max對此並不知情。

當Max造了6件服裝後，他開始要求學習縫紉，但Sherri覺得兒子太小了，最初只讓他看著媽媽怎麼做，約兩周後他才開始落手縫紉。他縫紉的速度非常快，很快就超越了媽媽的技能，於是讓他去當地一間縫紉店上課。

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想成為Gucci負責人

在服裝的設計、用料和其他方面，Max都是自己挑選的，也是他反覆試驗的成果。小朋友大多3分鐘熱度，但Max對時裝設計的熱愛始終如一，但他不做男裝，媽媽分享︰

他希望各種體型的女性都能感受到美麗，這就是他設計背後的推動力。

在短短幾年間，Max已經完成了一百多項設計，他的作品在國際上銷售，還舉辦了自己的時裝表演，甚至還為荷里活女星莎朗史東（Sharon Stone）訂製制了一件外套。

雖然大多數一年級學生都說不出Gucci創辦人Guccio Gucci的名字，但7歲的Max相信自己與這位著名設計師有著深厚的聯繫。他告訴人們他前世是Gucci，「我確實是」，他自信地說。他的夢想是成為Gucci的負責人，擁有自己的工作室。

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責任編輯︰王明芳