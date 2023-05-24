【偷運毒品】海關機場拘2抵港女旅客涉藏毒　檢2.5公斤市值270萬元可卡因

▲ 海關拘捕兩名抵港女旅客涉嫌體内及行李藏毒，檢市值240萬元可卡因（黃傑偉攝）

海關今日（24日）表示，在過去2日（22-23日）於香港國際機場偵破2宗航空入境旅客販運危險藥物案件，檢獲2.5公斤懷疑可卡因，市值270萬元。拘捕2名分別42及68歲入境外籍女旅客。

海關毒品調查科高級調查主任鄒永昌指，首宗案件，海關人員於5月22日揀選一名由巴西里約熱內盧經巴西聖保羅，再經卡塔爾多哈到港女旅客進行清關，由於旅客留港預訂酒店日子不稱及只帶備少量隨身物品引起關員注意，懷疑旅客體腔藏毒，其後經醫生證實旅客體內藏有毒品，關員隨即以販運危險藥物罪名拘捕旅客，被捕人42歲，報稱清潔工人，旅客至今已排出127粒共重一公斤懷疑可卡因，被捕人被控販運危險藥物罪名，將於明日（25日）在西九龍裁判法院提堂。經醫生檢驗相信體內仍有未排出毒品，將繼續留院醫學監察，相信日後所檢毒品數量會更多。

第2宗案件於昨日，海關人員揀選一名由埃塞俄比亞阿迪斯阿貝巴經卡塔爾多哈入境女旅客清關，關員發現旅客其中一件手提行李重量異常，經X光顯影下在夾層發現兩塊共重1.5公斤懷疑可卡因，隨即將旅客拘捕，被捕人68歲報稱無業。案件仍在調查中不排除會再有人被捕。

2宗案件共檢獲2.5公斤懷疑可卡因，市值270萬元。海關指，隨著全面通關後，航空旅客入境數字持續上升，販毒集團經由旅客販運毒品入境案件有上升，在今年2月6日全面通關，至今海關共搗破12宗販運可卡因及冰毒案件，拘捕15名人士，檢獲27公斤可卡因及冰毒，市值超過2,100萬元。海關會繼續揀選高風險地區入境旅客清關，從源頭堵截，阻止毒品流入本地市場。海關重申，販運危險藥物屬嚴重罪行，一經定罪可被判罰款500萬元及終生監禁，市民切勿以身試法。

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記者：黃傑偉