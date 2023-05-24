  • 25°C
香港時間 : 2023524日 (週三) 20:51
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【隱門】黃智雯被吳岱融虐打　網民替Mandy不值：TVB欠佢一個視后

娛樂 19:24 2023/05/24

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

《隱門》

由陳展鵬、黃智雯（Mandy）、吳岱融、湯洛雯主演的TVB劇集《隱門》將於下周一（5月29日）播出，劇集由90年代的一宗金鋪械劫案開始，講述賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生的故事。

劇集未開播，話題已集中在吳岱融與黃智雯的「父女情」當中，劇中黃智雯更經常被吳岱融虐打，因而身心受壓患上精神分裂，具有強烈復仇心態，跟柔弱的外表形成強烈反差，實行演技大爆發。

而拍攝期間，向來表現專業的Mandy更親身上陣捱打，而她早前接受傳媒訪問時坦言角色將她推向崩潰邊緣，更形容是從影以來拍攝過「最悲劇的悲劇」，回憶起亦會眼泛淚光。

在TVB花旦中，Mandy向來演技備受認同，絕對是好戲之人，形象入屋，而近幾年她都是視后熱門人選之一。

網民戥黃智雯不值

不過入行15年，雖然共獲得8次視后提名，當中三次憑劇集《三個女人一個「因」》、《使徒行者3》以及《把關者們》更成功入圍最後五強，可惜總與視后寶座擦身而過，不少網民戥她不值，直言「TVB欠佢一個視后」。

雖然新劇《隱門》未播出，但以劇情及角色來看，相信Mandy今年有望能衝擊「視后」。

「TVB欠佢一個視后」

除有Mandy外，其實「TVB欠佢一個視后」的人選還有李施嬅、陳煒等。

李施嬅早年憑熱播劇《金宵大廈》和《金宵大廈2》打入最後五強，奈何最終空手而回。至於，去年被視為視后大熱的陳煒，默默努力多年，早已是公認的實力派演員，但跟視后殊榮亦是擦身而過。

最新影片推介：林夏薇專訪

TOPick柴犬追星
【TOPick柴犬追星】林夏薇演律師實現兒時夢想　樂於交流討論：不用擔心會打擾我

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】
12:33 2023/05/17
【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】
【一舞傾城】Money住過劏房一半收入作家用　「晶女郎」文凱玲曾全裸拍三級片【多圖】
19:33 2023/05/17
【一舞傾城】Money住過劏房一半收入作家用　「晶女郎」文凱玲曾全裸拍三級片【多圖】
【一舞傾城】趙碩之執二攤代鄧伊婷演舞女　與林建名父女相稱卻因合約反面【多圖】
今日 14:04
【一舞傾城】趙碩之執二攤代鄧伊婷演舞女　與林建名父女相稱卻因合約反面【多圖】

你可能感興趣

【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】
12:33 2023/05/17
【一舞傾城】陳星妤險遭繼父強姦　Yvette半裸大露背挑戰性感尺度【多圖】
【一舞傾城】Money住過劏房一半收入作家用　「晶女郎」文凱玲曾全裸拍三級片【多圖】
19:33 2023/05/17
【一舞傾城】Money住過劏房一半收入作家用　「晶女郎」文凱玲曾全裸拍三級片【多圖】
【一舞傾城】趙碩之執二攤代鄧伊婷演舞女　與林建名父女相稱卻因合約反面【多圖】
今日 14:04
【一舞傾城】趙碩之執二攤代鄧伊婷演舞女　與林建名父女相稱卻因合約反面【多圖】
黃智雯 陳煒 李施嬅 隱門 電視劇 TVB 萬千星輝頒獎典禮

最高瀏覽

【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
11:35 2023/05/23
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
【網絡熱話】性感女郎緊身背心短褲遊走港鐵站　露出「胸」猛事業線加屁股引熱議
今日 10:04
【網絡熱話】性感女郎緊身背心短褲遊走港鐵站　露出「胸」猛事業線加屁股引熱議
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人
17:01 2023/05/23
【溫裕紅離世】資深藝人溫裕紅去年消瘦與林建明飯聚　Esther離開娛圈：只想做普通人