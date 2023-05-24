【隱門】黃智雯被吳岱融虐打　網民替Mandy不值：TVB欠佢一個視后

▲ 《隱門》

由陳展鵬、黃智雯（Mandy）、吳岱融、湯洛雯主演的TVB劇集《隱門》將於下周一（5月29日）播出，劇集由90年代的一宗金鋪械劫案開始，講述賊王葉嘯天（吳岱融飾），如何影響女兒張心月（黃智雯飾）一生的故事。

劇集未開播，話題已集中在吳岱融與黃智雯的「父女情」當中，劇中黃智雯更經常被吳岱融虐打，因而身心受壓患上精神分裂，具有強烈復仇心態，跟柔弱的外表形成強烈反差，實行演技大爆發。

而拍攝期間，向來表現專業的Mandy更親身上陣捱打，而她早前接受傳媒訪問時坦言角色將她推向崩潰邊緣，更形容是從影以來拍攝過「最悲劇的悲劇」，回憶起亦會眼泛淚光。

在TVB花旦中，Mandy向來演技備受認同，絕對是好戲之人，形象入屋，而近幾年她都是視后熱門人選之一。

網民戥黃智雯不值

不過入行15年，雖然共獲得8次視后提名，當中三次憑劇集《三個女人一個「因」》、《使徒行者3》以及《把關者們》更成功入圍最後五強，可惜總與視后寶座擦身而過，不少網民戥她不值，直言「TVB欠佢一個視后」。

雖然新劇《隱門》未播出，但以劇情及角色來看，相信Mandy今年有望能衝擊「視后」。

「TVB欠佢一個視后」

除有Mandy外，其實「TVB欠佢一個視后」的人選還有李施嬅、陳煒等。

李施嬅早年憑熱播劇《金宵大廈》和《金宵大廈2》打入最後五強，奈何最終空手而回。至於，去年被視為視后大熱的陳煒，默默努力多年，早已是公認的實力派演員，但跟視后殊榮亦是擦身而過。

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