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《犯罪都市3》VIP試映會星光熠熠　52歲馬東石不言休：可以繼續下去

娛樂 19:42 2023/05/24

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《犯罪都市：鐵拳掃毒》在韓國舉行新聞發布會。

《屍殺列車》神臂大叔馬東石《犯罪都市》系列最新一章《犯罪都市：鐵拳掃毒》日前（5月22日）在韓國舉行新聞發布會，主演兼製作人馬東石、導演李尚龍、飾演今集反派的李浚赫及青木崇高均盛裝出席。

同日，並舉行的VIP試映會亦星光熠熠，城中明星藝人少女時代Tiffany及徐玄、PSY，與及上集《犯罪都市：極拳執法》反派孫錫求及下一集《犯罪都市》飾演反派的金武烈亦驚喜粉墨登場，連同今集，3集《犯罪都市》的大反派一同霸氣現身。

孫錫求、馬東石、李浚赫及青木崇高。（左起）

早計劃8集故事

馬東石不單是《犯罪都市》系列主演，並任電影製作和策劃，《犯罪都市》在拍攝第1集時，他已計劃8集的故事，雖然馬東石今年已52歲，但他仍非常熱衷於拍攝動作片，他說：「只要觀眾願意看，我就可以繼續下去。」

《犯罪都市》系列是韓國非常有代表性的犯罪動作電影，上集《犯罪都市：極拳執法》狂收超過1300億韓圜票房，力壓《壯志凌雲：獨行俠》，勇奪韓國2022年度賣座冠軍動作片，首2集更累積近2000萬入場人次，打入韓國系列電影票房第3位。

「怪物刑警」面對兩大強敵

今集《犯罪都市：鐵拳掃毒》已火速賣埠至海外158個地區上映，同時電影正式預告今日發布。

馬東石飾演的「怪物刑警」馬錫道與新團隊殺入夜店調查一宗大型販毒案件，而這宗案件原來與心狠手辣的新型毒品罪犯朱成哲（李浚赫 飾）有關。

而日本方面的黑幫也牽涉其中，更派擅長武士刀的刀手Ricky（青木崇高飾）來韓國平息事件。「怪物刑警」面對兩名強敵，不惜埋身肉搏，甚至捱車撞，奮不顧身勢要以鐵拳掃毒。 

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撰文 : TOPick柴犬出動

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