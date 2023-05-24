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【熱心途人】85歲翁墮「猜猜我是誰」電騙面交4萬保釋金　幸機警途人識破助制服騙徒

社會 20:11 2023/05/24

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警方檢獲約4萬元現金及2部共值約1萬元的手提電話。(警方提供)

觀塘有熱心途人，目睹老翁將大量現金交予一名中年男子，懷疑老翁受騙而截停2人，疑是騙徒的中年男隔即企圖逃走及施襲，幸途人成功制服對方並報警。警方到場拘捕中年男子，涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「襲擊致造成身體傷害」罪。

警方指，調查顯示85歲姓許的老翁早前接獲不明來電，來電者自稱為其兒子並涉及一宗刑事案件，要求受害人繳交4萬元保釋金。受害人其後於同日傍晚按指示到觀塘曉光街與48歲姓劉的男子進行交收，期間一名57歲姓梁男途人發現2人形跡可疑，於是上前截停2人，惟劉男企圖逃去，並以手襲擊梁男，梁男遂將其制服。

人員接報到場，經初步調查，該名48歲劉男涉嫌「以欺騙手段取得財產」及「襲擊致造成身體傷害」被捕，正被扣留調查。行動中，人員檢獲約4萬元現金及2部共值約1萬元的手提電話。行動仍在進行中，警方不排除有更多人被捕。案件中，受害人沒有金錢損失。梁男則面部受傷，清醒被送往聯合醫院治理。
 
警方提醒，為防範電話騙案，市民請謹記「防騙三寶 」- 收線、核實、求助。如果遇到懷疑詐騙案件，市民可使用「防騙視伏器」及「防騙視伏App 」或致電反詐騙協調中心「防騙易」熱線18222。

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責任編輯：蘇文軒

公立醫院 罪案 觀塘

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