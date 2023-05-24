【公屋加辣】房委會收緊申報機制　今年10.1開始實施

▲ 資助房屋小組委員會主席黃碧如 （陳國峰攝）

房委會資助房屋小組今（24日）一致通過收緊公屋富戶政策。新要求公屋租戶在入住公屋後，須每兩年申報居住情況。租戶亦須授權房委會向有關政府部門及公私營機構查核租戶資料。曾被終止租約的前公屋租戶，由終止租約當日起計不得再次申請公屋的限制年期由兩年延長至五年。

富戶政策方面，新修訂要求公屋租戶，由入住公屋開始，每兩年向房屋署申報是否擁有香港物業，並須表明同意在購入香港住宅物業後申報。同時亦將「定期暫准居住證」的期限由12個月縮短至4個月，不設上訴。

至於加戶政策上，新修訂把現時可最多加兩名單身、成年子女的規定，改為不論婚姻狀況，最多只可加一名成年子女。新的申報要求將由今年10月1日開始分批實施。

房委會資助房屋小組主席黃碧如稱，公屋富戶政策暫時而言適當，無意再收緊。

資助房屋小組成員梁文廣則指，各成員對於執行時間、加強執行措施，如海外資產、如何衡量加戶政策中，子女照顧父母的程度等，「都有一些討論」，但無礙認為應把資源留給最有需要人士的共識。對於打擊力度方面，梁指，認為社會大眾都同意，把申報本地物業、自己是否持續居住於該單位等納入每兩年的申報項目中，「是需要執行，以把更多公屋騰出」至於會否增添居民負擔，委員一致期望有廿關表格是「簡單、清晰，甚至可以考慮用電子化方式申報」，減少不便。

梁又指，現時80多萬公屋住戶中，有超過50萬戶住滿10年，須每兩年申報資產，只有大約30萬須作簡單申報。會上房委會亦表示，現有人手可消化所增加的工作量。

現時濫用公屋個案仍依賴居民舉報，他建議研究會否有方法可方便市民舉報，同時方便執法。

他相信當局未來研究方向會集中在加強租戶海外和內地資產審查。因現時尚未可到外地問相關資訊。

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記者：李梓𨭎