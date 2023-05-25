【小黃鴨】相隔10年再度訪港　成雙成對現身青衣海域

荷蘭藝術家霍夫曼（Florentijn Hofman）創作的巨型橡皮鴨，2013年「游」到維港時掀起熱潮，共吸引800萬人次前往打卡。18米高巨型橡皮鴨時隔10年，今晨（25日）再次訪港，並突然現身青衣附近水域。

特別的是今次橡皮鴨不再形單隻影，而是「打孖來」，兩隻一模一樣的黃鴨一同在青衣暢游，吸引不少市民圍觀拍照。

今清晨時分已有市民在青衣船廠附近水域見到一隻橡皮鴨現身，後來再出現第二隻，它們早上並「快閃」暢游到汀九橋附近，不少捕獲其蹤影的市民均圍觀拍照。

橡皮鴨今晨「突擊」訪港，但原來早有計劃，巨型橡皮鴨再次來港是受創意品牌AllRightsReserved（ARR）邀請，該品牌在2013年的《橡皮鴨游世界．香港站》負責策展。而事隔10年，首度請來一對橡皮鴨則是將舉辦大型海上公共藝術展覽《橡皮鴨二重暢》，詳情會在下月1日正式公布。據了解，橡皮鴨今早現身青衣是做展覽前最後「測試」，快閃一現，稍後才正式展出。

負責今次橡皮鴨來港的ARR，過去在全球舉辦不同大型展覽，如2018年在維港舉辦《KAWS：HOLIDAY》巡迴展覽；2007年為日本著名藝術家草間彌生策劃首次在香港舉辦的藝術展《草間彌生．萬點迷》；2014年有快閃香港多個地點的《1600熊貓游香港》，而2016年也在添馬公園草坪舉辦的《Light Rose Garden HK 玫瑰燈海園》等。

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記者：TOPick港聞組