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【國泰歧視風波】國泰工會：同事承受巨大心理壓力　有人籲乘客挑釁空服屬嚴重滋擾

社會 21:23 2023/05/24

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國泰航空空中服務員涉歧視內地乘客風波，國泰航空空中服務員工會發表聲明指，對於事件導致3名空中服務員被解僱表示深切遺憾，又指「冰封三尺非一日之寒」，促請公司從源頭正視問題，重建合理工作環境，提升員工士氣。

工會提到，網上有人呼籲乘客挑釁空中服務員並進行攝錄的行為，嚴重滋擾員工工作，現時同事承受巨大心理壓力，感到極度惶恐，工會要求國泰給予明確指引，如何保障前線空中服務員在不受無理干擾下完成服務。

聲明表示，國泰作為一家國際性品牌，擁抱多元文化及視野，空中服務員亦來自不同國家，一向尊重、平等對待和服務所有來自不同國家、不同文化背景的乘客，並遵從公司指引，以英語及經公司考核合格的語言與乘客溝通。

工會指出，疫情後旅客人數持續上升，但公司仍未於每班航班恢復原有人手，以切合實際需要，前線人員面對人手和資源不足、工作量大幅上升及薪酬過低等因素，公司漠視種種問題，員工士氣無比低落，亦因而衍生有關機艙服務的投訴。

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記者：黃穎津

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