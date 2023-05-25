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【輸入外勞】消息指政府擬引入過萬員工　勞工界憂現反效果

社會 00:00 2023/05/25

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（資料圖片）

政府正研究輸入外勞，據悉政府擬制定「補充勞工計劃」以外的特別計劃，分別為建造業及機場輸入逾萬外勞；亦會引入數百名旅遊巴及專綫小巴司機。運輸及物流局指，正檢視業界人力資源狀況，目標是不遲於今年6月提出初步建議。勞工界立法會議員周小松認為，逾萬外勞投入本地市場是過多，以機場地勤為例，或因工作機會減少引發離職潮，可謂「未見其利先見其害」。有小巴商會指現時司機月入中位數只有約1.5萬元，或難吸引外勞。

政府料最遲下月公布引入外勞方案，消息指，首階段引入外勞的行業包括建造業、機場地勤、專綫小巴司機及旅遊巴司機。據悉，今次會透過制定特別計劃引入逾萬名外勞，而非根據現行的「補充勞工計劃」引入，新計劃或不需經勞工顧問委員會審批。按政府早前公布，外勞的工資不能低於該行業的入息中位數。

運輸及物流局回覆查詢時指，現正積極檢視運輸業人力資源的最新情況，並考慮各項措施，促進業界人力資源可持續發展，目標是在今年年中提出初步建議，並制定相關措施。勞工及福利局則表示，無任何資料可以提供。

周小松認為，如政府計劃引入逾萬名外勞，數量「過多」將對本地勞工市場造成衝擊。他以機場地勤為例，現時機場公司會以較低底薪招聘，如低技術員工的月入為1.4萬至1.6萬，員工要透過加班提高收入，一旦政府大規模引入外勞，員工或失去加班機會，反令本地員工卻步，「如果每月只有1.4萬，誰會由市區入機場工作？」他認為吸引市民到機場工作，可以改善交通安排，如設廠車來往元朗屯門至機場，對新界西居民吸引力已經大增。

香港的士小巴商總會理事長周國強稱，現時小巴司機的平均月入為約1.5萬元，如要求外勞定居香港，吸引力不大。工聯會勞工界議員郭偉強指，小巴司機本已對工作環境和待遇不滿，如果再輸入500外勞，只會令不滿更大。汽車交通運輸業總工會非專利巴士分會主任譚偉照指出，現時跨境旅遊巴司機短缺，相信2.5萬元月薪對內地司機會有吸引力。

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記者：陳梓蔚

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