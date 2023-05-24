【搶尖子】最快5年讀完港大醫科　升學專家料收生可追趕中大醫學院

▲ 港大醫學院設有「虛擬解剖台」，有助醫科生了解人體結構及進行模擬手術。（陳靜儀攝）

有升學專家認為，港大醫科容許尖子選擇縮短修業年期，可增加課程吸引力，長遠可拉近港大與中大兩間醫學院近年收生差距，但港大今年太遲公布，故相信成效要多1、2年才浮現。

學友社學生輔導顧問吳寶城指，近年較多狀元尖子報讀中大環球醫學，現時港大跟中大同樣提供5年制醫科課程，相信可拉近兩校收生差距，但港大醫學院太遲宣布，「讀醫的同學已計劃好，參觀大學實驗室及暑期課程等，不易在短時間內說服學生，成效要多1、2年才浮現。」

JUPAS首輪改選 下周三截止

應屆中學文憑試（DSE）已於上周結束，大學聯招（JUPAS）首輪改選下周三（31日）截止前夕，多間大學亦趁機舉行活動，向應屆考生介紹課程特色，吸引學生報讀。

香港大學於周一（22日）至明日（25日）在校內舉行「本科入學資訊周」，助應屆聯招生改選；都會大學上周六（20日）亦舉辦聯招課程諮詢日，介紹升學資訊；科技大學更加由本月10至24日，罕有地舉辦「全港大型聯招ROADSHOW」，由收生主任及各學院教授，親身到全港多區中學提供選科策略資訊。

聯招生最遲可於本月31日繳交100元改選費，以進行首輪改選；直至7月19日文憑試放榜日，考生將於7月20至22日期間，獲分配個人時段進行最終改選；惟該輪改選期間，9間聯招參與院校及SSSDP「資助計劃」院校，須暫停與申請人作任何通訊。直至8月9日，聯招將公布正式遴選結果。

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記者：馮琪雅