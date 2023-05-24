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【醫科生】兩大醫學院擬推「實習醫生助理培訓計劃」　課程最後一年於醫院前線實戰

社會 22:53 2023/05/24

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港大醫學院院長劉澤星公布計劃。(陳靜儀攝)

港大醫學院表示，推出「實習醫生助理培訓計劃」，讓醫科生於課程最後一年，先行擔任49個星期的「實習醫生助理」，提早一年讓醫科生成為臨床團隊的一部分，於醫護人員的指導下參與臨床程序及紀載臨床紀錄，預料於5年後實行；除了增加醫科生實戰經驗外，亦希望減輕公立醫院前綫醫生工作負擔，相得益彰。

冀減公院醫生負擔 料5年後推

港大表示，新計劃是實習醫生培訓課程的擴展，讓學生有足夠深度及廣度的臨床培訓，以滿足畢業要求；醫科生亦可提前掌握合資格醫生所需的核心診斷、治療及實踐技能。醫學院副院長梁嘉傑解釋，醫學院期望醫科生「畢業前學好晒先，不要（畢業後）才邊學邊做」，為正式擔任實習醫生做好準備。

港大稱計劃於去年底獲醫管局基本認同，中大醫學院亦和議。計劃除了增加醫護人員的實戰經驗外，亦希望減輕公立醫院前綫醫生繁重的工作負擔，相得益彰。

林哲玄：醫科生屬於臨床團隊的一部分 料對培訓是好事

衞生服務界立法會議員林哲玄表示，過往本港亦有「實習醫生助理培訓計劃」，當實習醫生休息時由醫科生輪替，不過並非恒常計劃。他相信，港大打算將計劃系統化，醫科生未來的學習模式會更着重臨床判斷，相信對醫科生培訓而言是好事，不過料對解決公立醫院人手短缺幫助有限。

林哲玄解釋，過往醫科生在4至6年級於醫院實習，主要是以學習為主，例如如何進行身體檢查，參與的自由度較高；然而當上「實習醫生助理培訓計劃」的性質是「邊學邊做」，醫科生屬於臨床團隊的一部分，醫科生需要接觸病人及寫病歷等。林哲玄預計，醫科生的課程亦會因而有調整。

醫管局：正積極跟進有關建議

中大醫學院回覆TOPick查詢時表示，希望透過共同努力，本地兩間醫學院一起致力為社會栽培更優秀的醫生，由於病人安全是首要考慮，校方將與醫管局和不同部門商討實行細節，期望可盡快取得共識。

醫管局則表示，早前就兩間大學醫學院提出加強醫科學生在公立醫院臨床學習安排的建議作出討論。醫管局支持與兩間大學醫學院合作，提升醫科學生的臨床培訓機會及加強汲取臨床經驗。醫管局正積極跟進有關建議，會繼續與兩間大學醫學院商討安排的細節，並諮詢不同持份者，期望盡快取得共識，並制訂方案以作進一步討論。

 

局方表示，一直全力配合及支持醫科學生在公立醫院臨床學習的安排，會繼續與兩間大學醫學院保持密切溝通。

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記者：陳展棋  梁凱婷

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