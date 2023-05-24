【醫科生】兩大醫學院擬推「實習醫生助理培訓計劃」　課程最後一年於醫院前線實戰

▲ 港大醫學院院長劉澤星公布計劃。(陳靜儀攝)

港大醫學院表示，推出「實習醫生助理培訓計劃」，讓醫科生於課程最後一年，先行擔任49個星期的「實習醫生助理」，提早一年讓醫科生成為臨床團隊的一部分，於醫護人員的指導下參與臨床程序及紀載臨床紀錄，預料於5年後實行；除了增加醫科生實戰經驗外，亦希望減輕公立醫院前綫醫生工作負擔，相得益彰。

冀減公院醫生負擔 料5年後推

港大表示，新計劃是實習醫生培訓課程的擴展，讓學生有足夠深度及廣度的臨床培訓，以滿足畢業要求；醫科生亦可提前掌握合資格醫生所需的核心診斷、治療及實踐技能。醫學院副院長梁嘉傑解釋，醫學院期望醫科生「畢業前學好晒先，不要（畢業後）才邊學邊做」，為正式擔任實習醫生做好準備。

港大稱計劃於去年底獲醫管局基本認同，中大醫學院亦和議。計劃除了增加醫護人員的實戰經驗外，亦希望減輕公立醫院前綫醫生繁重的工作負擔，相得益彰。

林哲玄：醫科生屬於臨床團隊的一部分 料對培訓是好事

衞生服務界立法會議員林哲玄表示，過往本港亦有「實習醫生助理培訓計劃」，當實習醫生休息時由醫科生輪替，不過並非恒常計劃。他相信，港大打算將計劃系統化，醫科生未來的學習模式會更着重臨床判斷，相信對醫科生培訓而言是好事，不過料對解決公立醫院人手短缺幫助有限。

林哲玄解釋，過往醫科生在4至6年級於醫院實習，主要是以學習為主，例如如何進行身體檢查，參與的自由度較高；然而當上「實習醫生助理培訓計劃」的性質是「邊學邊做」，醫科生屬於臨床團隊的一部分，醫科生需要接觸病人及寫病歷等。林哲玄預計，醫科生的課程亦會因而有調整。

醫管局：正積極跟進有關建議

中大醫學院回覆TOPick查詢時表示，希望透過共同努力，本地兩間醫學院一起致力為社會栽培更優秀的醫生，由於病人安全是首要考慮，校方將與醫管局和不同部門商討實行細節，期望可盡快取得共識。

醫管局則表示，早前就兩間大學醫學院提出加強醫科學生在公立醫院臨床學習 安排的建議作出討論。醫管局支持與兩間大學醫學院合作， 提升醫科學生的臨床培訓機會及加強汲取臨床經驗。 醫管局正積極跟進有關建議， 會繼續與兩間大學醫學院商討安排的細節，並諮詢不同持份者， 期望盡快取得共識，並制訂方案以作進一步討論。

局方表示，一直全力配合及支持醫科學生在公立醫院臨床學習的安排， 會繼續與兩間大學醫學院保持密切溝通。

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記者：陳展棋 梁凱婷