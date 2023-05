▲ 傳奇天后Tina Tuner離世。

美國樂壇傳奇天后Tina Tuner離世,據外電報導,Tina Tuner是因長期病患而撤手塵寰,星期三在瑞士蘇黎世的家中安祥過身,享年83歲。

前美國總統奧巴馬及其夫人亦發表文章悼念,形容Tina Tuner是光芒永不會減退的巨星。

▲ 創下無數經典

黑人女歌手Tina Tuner有「 Queen of Rock' N Roll」之稱,名曲包括《Proud Mary》、《What's Love Got To Do With It 及《The Best》等。

奧巴馬及太太Michelle Obama發文指,Tina Tuner是非常堅強的人,透過歌詞聲唱出自己的歡樂和苦痛,喜悅及哀傷,他們跟所有樂迷一樣感到難過,並會懷念這位巨星,其光芒永不會減退。