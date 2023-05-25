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【港版羅拉】曾與譚詠麟+林子祥合作紅至內地　「最美搬運工」朱芊佩近況曝光【多圖】

娛樂 10:25 2023/05/25

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「港版羅拉」朱芊佩近況曝光。

曾被封為最美搬運工的「港版羅拉」朱芊佩於數年前被拍下工作照而火速走紅，除了先後與譚詠麟、林子祥合作外，亦接拍過廣告以及上節目擔任嘉賓。

形象與《盜墓者羅拉》主角相似的朱芊佩憑「港版羅拉」之名一度紅至內地，她曾北上參與拍攝《送一百位女孩回家2》、《工廠食堂》及《新相親大會》，惟近年未有於鏡頭前曝光，其近況亦備受討論。

「港版羅拉」朱芊佩相睇成功繼續做搬運　「羅拉」堅毅精神感動樂壇校長譚詠麟

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火速走紅亮相幕前

朱芊佩於2017年被拍下工作照而爆紅，當時身穿背心的她跟《盜墓者羅拉》主角外形相似，而且擁有娟好的外貌及健碩的身型，隨即引起外界關注。

其後，朱芊佩接受多個傳媒訪問成為大紅人，並開始接拍廣告及上節目當嘉賓，她曾與譚詠麟合作拍攝《移動人》MV，亦為《林子祥 Lamusical 2019演唱會》拍攝宣傳片。

港版羅拉參加內地相睇節目　「搬運之花」朱芊佩成功覓得有情人

（影片截圖）

與播音王子分手

人氣不俗的朱芊佩更紅至內地，為不同節目擔任嘉賓，其中於《新相親大會》中大變身，且跟內地播音王子榮迪申配對成功，一度成為熱話。

可是，二人最終分手收場。

最新影片推介：林夏薇專訪

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港版羅拉近況曝光

朱芊佩的IG自去年4月後便一直未有發布新帖文，其近況引起網民討論，有網民發現她一如以往以小背心及登山靴造型示人，並仍然活躍於運輸界，繼續以勞力換取金錢。

精彩獎賞活動等您發掘：https://bit.ly/3ClEy1R

撰文 : TOPick柴犬出動

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朱芊佩 娛樂人物職業 林子祥 譚詠麟 娛樂機構 娛樂行業

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