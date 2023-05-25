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【國泰歧視風波】香港飛成都航班3語播報　國泰空姐逐一問乘客：要不要毛毯

親子 10:05 2023/05/25

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昨日香港飛成都的國泰航班有旅客表示，空姐有逐一問乘客「要不要毛毯」，而且機上作出3語播報。（香港經濟日報資料圖片）

國泰空中服務員涉歧視內地乘客風波，弄至滿城風雨，事件更導致3名空中服務員被解僱。有網民昨日（24日）在社交平台發文指，在乘坐國泰從香港飛往成都的航班時，留意到空中服務員主動向每名乘客詢問是否需要毛毯。

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該名網民在「小紅書」發帖文表示，他乘搭香港飛往成都的航班，機艙位置沒有坐滿，待乘客到齊後，空姐逐一詢問「要不要毛毯」，要的都派發了。網民又指，國泰航班上的語音播報昨日起已是三語播報，即廣東話、英語和普通話。

    點擊圖片放大
    +2

有另一名網民同在「小紅書」作出見證指，「怪不得國泰今天一上飛機每個櫈子都有毛毯」，但該網民認為空姐的態度一般，「說便說一句因為我不會粵語（但是聽得懂一些），總之今天那個空姐也是很不耐煩。」

對於國泰的安排改變，網民直言「不只是毛毯的問題」，而是不尊重旅客，且沒有基本的行業專業，有網民留言表示，還要觀望多一會。點擊圖片即睇更多網民留言︰

    點擊圖片放大
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責任編輯︰王明芳

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