【造物弄人】曾因車禍癱瘓17年奇蹟康復　男子勇登珠峰下山途中失知覺喪命

▲ 曾因車禍癱瘓17年奇蹟康復，男子勇登珠峰，下山途中失知覺喪命。

命運天注定！一名男子曾因車禍被判終身癱瘓，但他憑驚人意志力，在17年後重新站起，更登上世界第一峰；可惜下山途中卻失去知覺，最終不幸喪命。

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綜合外國媒體報道，40歲的澳洲男子Jason Bernard Kennison原是名機械工程師，在2006年不幸遭遇嚴重車禍，導致其脊髓神經受損，被醫生判定終身癱瘓。然而，Kennison卻憑驚人意志力，在17年間不斷鍛煉，終於在今年康復，奇蹟般站起。

登頂世界最高峰後身亡

本月19日，Kennison更挑戰極限，攀登喜馬拉雅山脈主峰珠穆朗瑪峰（又名聖母峰），目的為澳洲脊髓損傷組織募款。最終，他如願以償成功登頂。但在下山途中，Kennison卻在8400米高的休憩區突然失去知覺，不幸喪命，成為今年第10宗攀登聖母峰死亡事件。

據探險隊負責人表示，當時由於他們隨身攜帶的氧氣瓶快用盡，同行山友決定先下撤到四號營地，想帶著氧氣瓶再爬回去營救Kennison；可惜回頭時遇上強風和惡劣天氣，阻礙了救援。

Kennison去世後，他的家人發表聲明：

他實現了登頂目標，他站在世界之巔，但遺憾的是沒有回家。

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責任編輯：羅嘉欣