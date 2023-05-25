  • 26°C
香港時間 : 2023525日 (週四) 13:47
靚太生活雜誌

會員專區

專題:破障‧心導行GO!

熱門關鍵字 : 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【造物弄人】曾因車禍癱瘓17年奇蹟康復　男子勇登珠峰下山途中失知覺喪命

健康 12:38 2023/05/25

分享：

分享：

熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

曾因車禍癱瘓17年奇蹟康復，男子勇登珠峰，下山途中失知覺喪命。

命運天注定！一名男子曾因車禍被判終身癱瘓，但他憑驚人意志力，在17年後重新站起，更登上世界第一峰；可惜下山途中卻失去知覺，最終不幸喪命。

最新影片：

活得健康啲
【活得健康啲】濕熱陰虛人士最易惹蚊　 中醫推介2款茶療有效改善

綜合外國媒體報道，40歲的澳洲男子Jason Bernard Kennison原是名機械工程師，在2006年不幸遭遇嚴重車禍，導致其脊髓神經受損，被醫生判定終身癱瘓。然而，Kennison卻憑驚人意志力，在17年間不斷鍛煉，終於在今年康復，奇蹟般站起。

登頂世界最高峰後身亡

本月19日，Kennison更挑戰極限，攀登喜馬拉雅山脈主峰珠穆朗瑪峰（又名聖母峰），目的為澳洲脊髓損傷組織募款。最終，他如願以償成功登頂。但在下山途中，Kennison卻在8400米高的休憩區突然失去知覺，不幸喪命，成為今年第10宗攀登聖母峰死亡事件。

據探險隊負責人表示，當時由於他們隨身攜帶的氧氣瓶快用盡，同行山友決定先下撤到四號營地，想帶著氧氣瓶再爬回去營救Kennison；可惜回頭時遇上強風和惡劣天氣，阻礙了救援。

Kennison去世後，他的家人發表聲明：

他實現了登頂目標，他站在世界之巔，但遺憾的是沒有回家。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

【ET Club會員積分獎賞計劃】用App換獎賞︰https://onelink.to/keyuqm

立即參加TOPick全港英文作文比賽2023，豐富獎品等緊你！：https://bit.ly/3FSyDTu

責任編輯：羅嘉欣

相關文章

【永不放棄】女童跳舞意外被判或終生癱瘓 含淚復健不言棄 3年後近況曝光
18:01 2023/04/18
【永不放棄】女童跳舞意外被判或終生癱瘓 含淚復健不言棄 3年後近況曝光
【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
16:55 2023/04/05
【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
【世界最高墳墓】珠峰融冰遺體暴露荒野　最知名遺體「綠靴子」逾20年無人掩埋
11:21 2019/08/28
【世界最高墳墓】珠峰融冰遺體暴露荒野　最知名遺體「綠靴子」逾20年無人掩埋

你可能感興趣

【永不放棄】女童跳舞意外被判或終生癱瘓 含淚復健不言棄 3年後近況曝光
18:01 2023/04/18
【永不放棄】女童跳舞意外被判或終生癱瘓 含淚復健不言棄 3年後近況曝光
【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
16:55 2023/04/05
【創造奇蹟】遊泰遭狠夫擁吻再推落懸崖　癱瘓孕婦3年後奇蹟站立走路
【世界最高墳墓】珠峰融冰遺體暴露荒野　最知名遺體「綠靴子」逾20年無人掩埋
11:21 2019/08/28
【世界最高墳墓】珠峰融冰遺體暴露荒野　最知名遺體「綠靴子」逾20年無人掩埋
健康問題 網絡熱話 癱瘓 行山

最高瀏覽

【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
11:35 2023/05/23
【不當飲食】28歲女為排毒連喝1種飲品4日昏迷險喪命 醫生嘆：需終身洗腎
【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
17:03 2023/05/24
【視后發火】楊茜堯激罕公開宣洩嬲爆情緒　引網民揣測鬧婚變？
【愛心爸爸】兩孩爸助鴨仔過馬路慘被撞死　妻子來自香港親友大讚好爸爸
12:07 2023/05/24
【愛心爸爸】兩孩爸助鴨仔過馬路慘被撞死　妻子來自香港親友大讚好爸爸