【終極劏房】新港城330呎單位劏10張碌架床　「女士限定」月租$X,XXX仲有9折

▲ 馬鞍山新港城一個330呎單位劏出10張碌架床，月租不菲。

香港寸金尺土、樓價高企，莫講話買樓，找個較抵住的租盤都好困難。最近馬鞍山新港城有業主疑為求賺租賺到盡，竟把330呎單位劏出10張碌架床位，似足民工宿舍，每個床位租金不菲，且列明只限女生租住，引來大批網民熱議。

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這個離奇租盤於上周六（20日）出現在一個樓盤網頁上，有馬鞍山新港城業主放租一個330呎2房1廁的中層單位，但分成10個「碌架床位」出租，標題列明「女士限定，開揚海景床位$2000起」。從業主附上的相片可見，單位裝修簡單，10張舊式金屬鐵架碌架床放置在大廳及兩間房內，要共用一個廚房和廁所，環境狹窄。

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業主列明每個床位月租$2,200起，更「貼心」提供全年預繳租金9折優惠，即年租金$23,760，共節省$2,640，即每月折實租金為$1,980，但是否抵住就見仁見智。不過，現時按該出租平台同類單位現時租金每月約$12,800，該單位十個床位全租出，每月可獲$22,000租金。

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單位放盤後隨即引起網民熱議，有網民高呼在入住此租盤「仲慘過住劏房」，又形容情況如同民工宿舍，「當係狗？」、「監獄嚟㗎？」、「2023年仲玩籠屋」，網民又直言只有一張床位太簡陋，「呢間屋食飯要上床食喎」、「排隊沖涼都有排，連張枱食飯都無」。

有網民又點出單位只有一個廁所，早上梳洗或如廁時，隨時出現「十個女人爭廁所」的現象，連Hostel（青年旅舍）都不如。不過，有人認為單位是針對內地客，尤其來自鄰近廣東地區的專才，可避免每日舟車勞頓，周末放假就返回內地。

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責任編輯︰王明芳