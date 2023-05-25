【盲目減肥】15歲少女為愛減肥50日不進食僅飲水　瘦至54磅患14種病器官衰竭亡

▲ 15歲少女為愛減肥，身高165cm體重僅54磅，瘦到患14種病器官衰竭亡。

盲目減肥不可取，健康才是最重要。近日，内地一名15歲少女，為愛減肥50日不進食只飲水，身高165cm，體重卻僅有24.8kg（約54磅），瘦到身患14種病，最終因器官衰竭身亡。

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綜合内地媒體報道，3月某日下午，15歲少女小玲（化名）因重度營養不良，呼吸衰竭並失去意識，被送往深圳市兒童醫院急救。小玲從年初三開始已有近50日不進食只飲水，當她瘦到昏迷被送往醫院時，她的面頰凹陷，皮下脂肪的查體完全消失，眼睛由於太瘦，無法閉合，也只能用濕紗布遮蓋。

據報道，小玲從六年級開始「為愛減肥」，因暗戀一男生，但該男生卻喜歡另一個比她瘦的女生，從而因為青春期的攀比之心，陷入「畸形審美」，開始盲目的減肥。起初她只是要求食物一點油都不放，漸漸地她開始不吃米飯、主食，到最後只喝水不進食，變成完全絕食。

小玲的父母曾多次强制將她帶往醫院，惟第一次去醫院時，小玲開了4、5次車門試圖跳車，到醫院後，被强制拖進病房，又用花灑砸自己的頭，甚至還試圖跳窗逃跑。

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最後經醫生檢查，發現小玲已經沒有自主呼吸，嘴角也一直在滲血，瞳孔沒有正常的對光反應，腦幹乃至全身所有的器官都已受損甚至衰竭，身上共患有14種疾病，包括神經性厭食、休克、重度貧血、甲狀腺功能減退、腦萎縮等等。可惜經過20幾天的搶救仍未能喚醒小玲，最後父母決定停止搶救，還女兒自由。

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責任編輯：羅嘉欣