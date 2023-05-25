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【國泰歧視風波】網紅空姐分享工作點滴　內地網民一湧而至狠罵發洩

娛樂 12:34 2023/05/25

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熱門 溫裕紅 新手爸媽 一舞傾城 超市大搜查 全民造星V 30＋減肥 COLLAR MIRROR Hello Hong Kong 兒童疫苗

網紅空姐受國泰風波影響。

國泰航空有空姐被指嘲諷內地乘客將「Blanket」（毛毯）誤讀成「Carpet」（地毯），國泰航空兩度發聲明道歉，並解僱涉事的三名空姐。

事件引發了大量內地網民憤怒，網民除了分享個人經歷外，亦到網紅空姐的社交平台上留言發洩，KOL「Nicki兔」無辜被網民攻擊，並決定於未來數天暫停更新動態。

【國泰歧視風波】香港飛成都航班3語播報　國泰空姐逐一問乘客：要不要毛毯

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分享國泰工作點滴

事件引發連串風波，戰場更移師至其他的空姐身上，一名任職國泰航空的網紅空姐「Nicki兔」不時於社交平台上分享工作點滴，她透露日前被公司告知因乘客評分偏低而有意改善工作態度，多以笑臉迎人，並因此獲得乘客給予高分。

雖然「Nicki兔」獲得粉絲支持，但同時亦被不少網民攻擊，不少網民於其社交平台上留言呼籲罷搭國泰，又叫她盡快辭職轉公司。

【國泰歧視風波】空姐涉歧視內地客搞錯Blanket　必學8句搭飛機實用英語

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網紅空姐無辜被攻擊

批評的聲音除了針對近日的國泰事件，亦有網民對「Nicki兔」作出人身攻擊，批評她的外表以及不斷責罵她。

「Nicki兔」其後表示：「停更幾日，感謝大家的支持。」希望網民其後能回復冷靜。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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